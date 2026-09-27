Aziz Yıldırım tüm bilinmeyenleri açıkladı! İşte Kante ve Talisca'nın maliyetleri

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, kulübün olağan genel kurulunda kulübün transfer politikası ve önceki yönetim döneminde yapılan anlaşmalarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Yıldırım, özellikle Talisca'nın maaşı, futbolcuların toplam maliyeti, devam eden bonservis ödemeleri ve Kante'nin menajeriyle yaşanan 3 milyon euroluk anlaşmazlık hakkında açıklamalarda bulundu.

KANTE'NİN MENAJERİYLE 3 MİLYON EUROLUK ANLAŞMAZLIK

Aziz Yıldırım, Kante'nin menajerinin Fenerbahçe'den ekstra 3 milyon euro talep ettiğini söyledi.

Yıldırım, söz konusu talebe ilişkin kulüp içerisinde yapılan anlaşmayı gördüğünü belirterek, "Kante'nin menajeri devamlı bizimkileri 'Benim ekstra 3 milyon alacağım var, bunu ödeyin' diye arıyor. Biz de diyoruz ki böyle bir anlaşma yok. Adam anlaşmayı gönderdi" dedi.

Yıldırım, anlaşmada Çağlar Söyüncü'nün de yer aldığını ve futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi halinde menajere 3 milyon euro ödenmesinin taahhüt edildiğini öne sürdü.

KANTE'NİN MALİYETİNİ AÇIKLADI

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferine ilişkin maliyeti de açıkladı. Yıldırım, “Kante'nin maliyeti 70 milyon euro. Çocuğun futbolculuğuna hiçbir şey demiyorum. Ben ezbere konuşmam. Kante 41 milyon 900 bin maaş ve imza. Bonservis 5 milyon. Menajer 3.2 ve 3 daha diyor menajeri. Yüzde 40 da vergi koy. Yaptıklarını bilmiyormuş gibi konuşuyorlar” ifadelerini kullandı.

Açıklanan verilere göre Fransız futbolcunun 2025-2026 sezonundaki maaşı 16,9 milyon euro olarak belirlendi. Kante'nin 2026-2027 sezonunda 19 milyon, 2027-2028 sezonunda ise 11 milyon euro kazanacağı bildirildi.

Fenerbahçe'nin transfer için 5 milyon euro bonservis bedeli ödediği belirtildi. Menajer payının da 2 milyon euro olduğu açıklandı.

"TALİSCA KALSAYDI 17 MİLYON EURO MAAŞ ALACAKTI"

Fenerbahçe'nin kadro planlamasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Yıldırım, kulüpler için uygulanan yabancı oyuncu kurallarına dikkat çekti.

Yıldırım, Talisca'nın takımda kalması halinde 17 milyon euro maaş alacağını belirterek, oyuncunun gönderilmesiyle kulübün önemli bir mali yükten kurtulduğunu savundu.

FENERBAHÇE'NİN 83,5 MİLYON EUROLUK MAAŞ YÜKÜ

Aziz Yıldırım, bazı futbolcuların sözleşmelerindeki maaş rakamlarını da açıkladı.

Yıldırım'ın verdiği rakamlara göre futbolcuların yıllık maaşları arasında Sofyan Amrabat için 8 milyon 400 bin euro, Dominik Livakovic için 4 milyon euro, Cengiz Ünder için 2 milyon 714 bin euro, Fred için 4 milyon 750 bin euro ve Talisca için 17 milyon euro bulunuyor.

Yıldırım ayrıca Cherif için 12 milyon 450 bin euro, Çağlar Söyüncü için 2 milyon 750 bin euro, Becao için 3 milyon 420 bin euro, Diego Carlos için 7 milyon euro ve Anthony Musaba için 5 milyon 600 bin euro rakamlarını paylaştı.

Yıldırım, söz konusu futbolcular üzerinden toplam 83 milyon 554 bin 607 euroluk bir maliyetten kurtulunduğunu ifade etti.

BONSERVİS ÖDEMELERİNİ DE TEK TEK AÇIKLADI

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin bonservis borcu devam eden futbolcularını da isim ve rakam vererek açıkladı.

Yıldırım'ın aktardığı liste şöyle:

Sofyan Amrabat: 8 milyon euro

Michy Batshuayi: 500 bin euro

Sebastian Szymanski: 1 milyon euro

Cengiz Ünder: 3 milyon euro

Çağlar Söyüncü: 2,3 milyon euro

Youssef En-Nesyri: 2,9 milyon euro

Diego Carlos: 2 milyon euro

Talisca: 5 milyon euro

Milan Skriniar: 2 milyon euro

Ederson: 2,7 milyon euro

Marco Asensio: 500 bin euro

Diouf: 950 bin euro

"FENERBAHÇE BUNDAN KURTULDU"

Yıldırım, açıklamalarının sonunda Fenerbahçe'nin mevcut mali yükten kurtulduğunu vurgulayarak, "Toplam 83 milyon 554 bin 607 Euro. Fenerbahçe bundan kurtuldu. Alkış yok mu!" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, özellikle Talisca'nın sözleşmesi, oyuncuların maaşları ve devam eden bonservis ödemeleriyle ilgili rakamlar nedeniyle dikkat çekti.