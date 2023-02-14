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Azerbaycan kulübü Turan Tovuz’dan depremzedelere destek

14.02.2023 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan kulübü Turan Tovuz, Kepez ile oynadıkları derbi maçın bilet satışından elde edilen 7 bin Manat’ın depremzedelere destek amacıyla AFAD hesabına gönderildiğini açıkladı.

Azerbaycan kulübü Turan Tovuz’dan depremzedelere destek

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyaları devam ediyor.

Azerbaycan’ın Turan Tovuz kulübü de Kepez ile oynadıkları derbi maçta elde edilen bilet gelirlerinin Türkiye’deki depremzedelere destek olmak amacıyla AFAD’a gönderildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Turan Tovuz-Kepez maçında satışa sunulan 2 bin 350 biletin satışından elde edilen 7 bin Manat, depremden zarar gören kardeş ülke Türkiye’ye yardım amacıyla AFAD hesabına aktarıldı” ifadelerine yer verildi.

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