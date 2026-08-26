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Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Osimhen'in yanına 30 milyon Euro'luk gol makinesi

Mauro Icardi ile yolların ayrılmasının ardından santrfor arayışlarını hızlandıran Galatasaray, Ermedin Demirovic'ten gelen olumsuz yanıt üzerine Dinamo Kiev'in 20 yaşındaki yıldızı Matviy Ponomarenko için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların genç golcü için 30 milyon Euro'luk resmi teklif sunduğu öne sürüldü.

Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Osimhen'in yanına 30 milyon Euro'luk gol makinesi
Emre Şen

Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek ve Victor Osimhen ile üst düzey bir rekabet yaratabilecek yeni bir golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

DEMIROVIC TAKIMINDA KALMAYI SEÇTİ

Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Osimhen in yanına 30 milyon Euro luk gol makinesi 1

Sarı-kırmızılı yönetimin santrfor adayları arasında ilk sıralarda yer alan Bayer Leverkusen'in 28 yaşındaki Boşnak golcüsü Ermedin Demirovic için yapılan girişimler sonuçsuz kaldı. Tecrübeli futbolcunun kariyerine mevcut takımında devam etmek istemesi üzerine Galatasaray, listedeki diğer isimlere yöneldi.

YENİ HEDEF PONOMARENKO: MASADA 30 MİLYON EURO VAR

Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Osimhen in yanına 30 milyon Euro luk gol makinesi 2

Demirovic transferinin rafa kalkmasının ardından Galatasaray'ın, Ukraynalı genç yetenek Matviy Ponomarenko'yu yeniden bir numaralı hedef haline getirdiği iddia edildi.

Ukraynalı gazeteci Viktor Vatsko'nun haberine göre; daha önce oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak isteyen ancak kulübüyle anlaşamayan sarı-kırmızılılar, bu kez vites yükseltti. Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'e 20 yaşındaki oyuncunun bonservisi için tam 30 milyon Euro'luk resmi bir teklif sunduğu aktarıldı.

31 MAÇTA 27 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Osimhen in yanına 30 milyon Euro luk gol makinesi 3

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Ponomarenko'nun, kulübüyle 2031 yılına kadar uzun süreli bir sözleşmesi bulunuyor. Genç santrfor, geride bıraktığımız sezonda Dinamo Kiev formasıyla çıktığı 31 resmi karşılaşmada 24 gol ve 3 asistlik muazzam bir performans sergileyerek Avrupa pazarında dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Sarı-kırmızılıların Ponomarenko transferini olumlu sonuçlandırması halinde bu hamle, Aleksey Batrakov'un ardından Dinamo Kiev'den yapılan ikinci transfer olarak kayıtlara geçecek.

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