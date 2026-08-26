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Dünyanın konuştuğu olay! Yarışmacı koltuğundan kalktı, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

Sabah FK'yı tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Valdas Dambrauskas'ın hikayesi dikkat çekiyor. Kariyerine bir yarışma programında kazandığı parayla başlayan Litvanyalı teknik adam, İngiltere'nin alt liglerinden Avrupa'nın zirvesine uzandı.

Dünyanın konuştuğu olay! Yarışmacı koltuğundan kalktı, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Cevdet Berker İşleyen

Azerbaycan temsilcisi Sabah FK, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında HB Şeva'yı uzatmalarda 5-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez lig aşamasına yükseldi. İlk maçı 2-1 kaybeden Sabah, toplamda 6-4'lük skorla turu geçti. Azerbeycan ekibi Sabah FK'nın hocası Valdas Dambrauskas’ın sıra dışı hikayesi de bu başarı sonrası tekrar gündeme geldi.

SABAH FK İLE TARİH YAZDI

Dünyanın konuştuğu olay! Yarışmacı koltuğundan kalktı, Şampiyonlar Ligi nde tarih yazdı 1

Sabah FK'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Valdas Dambrauskas da bu başarıyla tarihe geçti. Litvanyalı teknik adam, organizasyonda takım çalıştıracak ilk Litvanyalı teknik direktör olacak.

YARIŞMA ÖDÜLÜNDEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE

Dünyanın konuştuğu olay! Yarışmacı koltuğundan kalktı, Şampiyonlar Ligi nde tarih yazdı 2

Dambrauskas'ın kariyeri 2000 yılında katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında kazandığı parayla başladı. Bu parayı İngiltere'de antrenörlük eğitimi için kullanan çalıştırıcı, 2007'de dokuzuncu lig ekibi Kingsbury London Tigers'ın başına geçti.

KARABAĞ'I GERİDE BIRAKTI

Dünyanın konuştuğu olay! Yarışmacı koltuğundan kalktı, Şampiyonlar Ligi nde tarih yazdı 3

Çoğunlukla Baltık ülkelerinde olmak üzere 12 farklı takımda görev yapan Dambrauskas, Azerbaycan'da önemli başarılar kazandı. Karabağ'ın uzun süren hakimiyetini kırarak lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı. Şimdi ise Sabah FK ile kariyerinin en büyük başarısına ulaştı.

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