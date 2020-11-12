Azerbaycan’ın Ermenistan zaferi Diyarbakır’da kutlandı

ANDA Kardeşe Vefa Derneği Diyarbakır temsilciliği, düzenledikleri etkinlikle Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı kazandığı zaferi kutladı.

ANDA Kardeşe Vefa Derneği Diyarbakır temsilciliği Azerbaycan ordusunun dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan işgalinden kurtarmasına ilişkin etkinlik düzenledi. Etkinlikte konuşan ANDA Kardeşe Vefa Derneği Diyarbakır temsilcisi Murat Yaşa, Azerbaycan ordusunu kutladıklarını söyledi. Azerbaycan zaferini büyük bir coşku ve sevinçle kutladıklarını belirten Yaşa, "30 yıl boyunca uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Ermenistan’ın Azerbaycan Türklerine uyguladığı zulüm bütün dünya kamuoyu tarafından biliniyordu. 30 yıllık esaret Azerbaycan ordusunun kahramanlığıyla 2 ay içinde zafere dönüşmüştür. Bizler Azerbaycan’ın Türkiye ile kaderinin bir olduğunun farkındayız. Azerbaycan’ın acıları bizim acımız ve onların zaferi bizim zaferimizdir. 2 ay içinde büyük bir azim ve gayretle bütün dünyaya zulmün yok olacağını ve zulüm ile abat olanın sonunun berbat olacağını gösterdiler. Bu anlamda Azerbaycan ordusunun tebrik ediyoruz. Buradan Türkiye’den Diyarbakır’dan Azerbaycanlı kardeşlerimize dünya dolusu sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Onların zaferlerini kutluyoruz. Sahada kazanılan zaferin masada da kazanılması adına takipçileri ve duacıları olacağız" dedi.

Basın açıklamasından sonra dernek üyeleri vatandaşlara lokum dağıttı.

