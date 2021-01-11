YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Azerbaycanlı 50 şehit ve gazi çocuğuna burs desteği

Azerbaycanlı 50 şehit ve gazi çocuğuna burs desteği

11.01.2021 14:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Azerbaycanlı 50 şehit ve gazi çocuğuna burs desteği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Azerbaycanlı şehit ve gazi ailelerinden 50 öğrenciye burs desteği sağlayacak.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), Karabağ Savaşı’nda şehit ve gazi olan ailelerin çocuklarının sınavsız ve puan şartı aranmadan üniversitede eğitim almalarını sağlayacak bir adım attı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Azerbaycanlı şehit ve gazi ailelerinden 50 öğrenciye burs desteği sağlayacak.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), Karabağ Savaşı’nda şehit ve gazi olan ailelerin çocuklarının sınavsız ve puan şartı aranmadan üniversitede eğitim almalarını sağlayacak bir adım attı. 50 öğrencinin üniversite eğitimi almaları için Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından başlatılan kampanyaya destek veren SCÜ, Türkiye’de yer alan üniversiteler arasında bir ilki başlatmış oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ilk adımın Karabağ Futbol Takımı’nın Sivasspor’la yapacağı müsabaka için Sivas’a geldiğinde kendisini ziyaret ettiklerinde atıldığını söyledi.,

Üniversitede 38 Azerbaycanlı öğrenci eğitim alıyor
Rektör Yıldız, şu an üniversitede 1487 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim aldığını ve bunun 38’inin Azerbaycanlı olduğunu belirterek, “Şükürler olsun ki Azerbaycan, Karabağ’da mutlak bir zafer kazanmış ve Karabağ azat olmuştur. Hüseyin Bey şehit ve gazi çocuklarına burs verilebileceğini söyledi. Biz de Karabağ Savaşı’nda şehit ve gazi olan kardeşlerimizin çocuklarına eğitim imkânı sağlayabileceğimizi ifade ettik. Bu sayıyı artırmak istiyoruz. Üniversitemizde eğitim almak isteyen Azerbaycanlı öğrencilerin TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat ile irtibat kurmaları halinde kendilerine yardımcı olunacaktır” şeklinde konuştu.

"50 öğrenciyi Sivas’a göndereceğiz’’
TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat ise, “Şehit ve gazi çocuklarını Türkiye’deki üniversitelerde okutmakla ilgili bir kampanya başlattık. Rektör Alim Bey, bu fikre çok samimi yaklaştı. Biz 50 öğrenciyi Sivas’a göndereceğiz. Bu kampanya, ilerleyen zamanlarda birçok ili kapsayacak. Öğrenciler puansız girecekler ve öğrencilere yurt imkanı sağlanacak. Bir defaya mahsus olmak üzere uçak biletlerini ve onların okul ücretini de biz karşılayacağız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu

Sivas Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:45
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
18:57

Sivas Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Ada Eczanesi
Merkez
Aydın Eczanesi
Merkez
Kağan Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti kuruluşunu ilan etti

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti kuruluşunu ilan etti

Sivas’ta İstiklal Marşı coşkusu renkli görüntüler oluşturdu

Sivas’ta İstiklal Marşı coşkusu renkli görüntüler oluşturdu

Avcılar tarafından vurularak öldürüldü

Avcılar tarafından vurularak öldürüldü

Sivasspor'un kupada konuğu Adana Demirspor

Sivasspor'un kupada konuğu Adana Demirspor

Sivas'ta köpek dövüşü yaptıran şüpheli HAYDİ ekiplerince yakalandı

Sivas'ta köpek dövüşü yaptıran şüpheli HAYDİ ekiplerince yakalandı

Köpek dövüştüren şahsa 26 bin TL para cezası

Köpek dövüştüren şahsa 26 bin TL para cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.