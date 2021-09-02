YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Azerbaycanlı genç Bozkurt'taki sel felaketinin yaralarının sarılmasında gönüllü olarak görev alıyor

Azerbaycanlı genç Bozkurt'taki sel felaketinin yaralarının sarılmasında gönüllü olarak görev alıyor

02.09.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteyi Türkiye'de okuyup Kahramanmaraş'a yerleşen Türk Kızılay gönüllüsü Tural Şahbazlı: - "Kızılaycı olmak hiçbir afete sessiz kalmamaktır. Antalya'daki yangınları duyduğumda oraya gittim on bir gün gönüllü olarak görev aldım. Daha sonra burada sel olduğunu duyunca buraya geldim"

VURAL AKKİRPİ - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketine Azerbaycanlı Tural Şahbazlı gönüllü olarak katılıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinin yaralarının sarılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Çalışmalarda gönüllüler de aktif olarak görev alıyor.

Türk Kızılayda gönüllü olarak görev alan 28 yaşındaki Azerbaycanlı Tural Şahbazlı, Bozkurt'ta günlük hayatın normale dönmesi, selzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için özveriyle çalışıyor.

Şahbazlı, AA muhabirine, üniversite eğitimini Türkiye'de tamamladığını, Kahramanmaraş'ta özel sektörde yönetici olarak çalışmaya devam ettiğini, Kahramanmaraş Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinde yöneticilik yaptığını söyledi.

Kızılaya 2012 yılında kan bağışında bulunurken gönüllü olmaya karar verdiğini söyleyen Şahbazlı, o tarihten sonra pek çok sivil toplum kuruluşunda görev aldığını aktardı.

"Kızılay teşkilatıyla tanıştım, ilk olarak kan gönüllüsü oldum. Sonra şube gönüllüsü olarak halen devam ediyorum." diyen Şahbazlı, Antalya'daki yangınlarda da olarak görev aldığını belirtti.

Şahbazlı, "Kızılaycı olmak hiçbir afete sessiz kalmamaktır. Ben de Antalya'daki yangınları duyduğumda oraya gittim on bir gün gönüllü olarak görev aldım. Daha sonra burada sel olduğunu duyunca buraya geldim ve on beş gündür Bozkurt'ta gönüllü olarak görev alıyorum." diye konuştu.

Gıda, yemek dağıtımı, temizlik gibi işleri yaptığını anlatan Şahbazlı, "Burada çadırlarda yemek dağıtımı, erzak dağıtımı gibi işler yapıyorum. Afetten zarar gören iş yerlerinde de temizlik yaptım. Ne görev varsa gönüllü olarak destek olmaya çalışıyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Foseptik kazarken buldu: Fark eder etmez yetkililere haber verdikFoseptik kazarken buldu: Fark eder etmez yetkililere haber verdik
Mide bulandıran olay! Gözünden çıktıMide bulandıran olay! Gözünden çıktı
Bakan Soylu, selden etkilenen Çatalzeytin'de incelemelerde bulunduBakan Soylu, selden etkilenen Çatalzeytin'de incelemelerde bulundu
Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt Azerbaycan

Kastamonu Namaz Vakitleri 4 Eylül Cumartesi

İmsak
04:37
Sabah
06:07
Öğle
12:49
İkindi
16:27
Akşam
19:21
Yatsı
20:45

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

Kürkçüoğlu Eczanesi
Merkez
Tokatlıoğlu Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Yüksel Eczanesi
Cide
Çatalzeytin Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.