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Azeri kızı Günel'den İbrahim Tatlıses'e ziyaret

MAGAZİN HABERLERİ | 28.01.2018 15:33 | Son Güncelleme 5 saat önce

Azeri şarkıcı Günel kendisini 13 yaşındayken keşfeden 'Manevi babam' dediği İbrahim Tatlıses’i İzmir'de ziyaret etti.

Azeri kızı Günel'den İbrahim Tatlıses'e ziyaret

Çok küçük yaşlarda adını İbrahim Tatlıses'in programına katılarak duyuran şarkıcı Günel, İbrahim Tatlıses'e yaptığı ziyareti Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

İzmir'de yaşamayan başlayan İbrahim Tatlıses'in yanına giden Günel o ana ait fotoğrafı şu notla paylaştı:

''YENİDEN HAYATI BAŞLATAN İNSAN''
''Hayatımda hayatı bana anlatan Atam. Yeniden hayatı başlatan insan. Tek benim değil herkesin sesi duygusu yüreğisin. Nasıl özlemişim nasıl özlenmişim. Ne şarkıların sözü yetti hasreti gidermeye ne sözler.

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Sarıldık sımsıkı giderdik hasretimizi babalıkızlı dedi ki hayat güzel güzel kızım. Sanki hiç bitmemiş gibi gitmemiş gibi doya doya yad ettik geçmişimizi geleceğimizi.

12 yaşıma geri döndüm. Hayatımdaki en büyük değer ve saygımsın. Abim, manevi babamsın. Seviyorum seni. Sen hep gül, neşe dolu ol. Ağlamak bile yakışıyor sana dedin ya bana ciğerimi söktün diye sen Bize lazımsın hep de ol.''

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ibrahim tatlıses günel

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