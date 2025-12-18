MAGAZİN

Mümine Senna Yıldız’ın evi ifşalandı! Sır eve giren çıkanlar inceleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında düğmeye basıldı. Sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar’ın itirafçı olması sonrası Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak gözaltına alındı. Fenomen Mümine Senna Yıldız’ın evinde 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı çıktı. Öte yandan Mümine Senna Yıldız'ın Ataköy’de lüks bir sitede bulunan evinin güvenlik kamerası incelemeye alındı. Sır eve giren çıkanlar inceleniyor. İşte detaylar...

Cansu Akalp

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız, şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ya da "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

7 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İBB'NİN İTFAİYESİ'NDE STAJERLİK YAPIYORMUŞ!

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı. Oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney ise aranıyor. Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltı listesinde olan bu 10 şüpheli arasında yer alan isimlerden bir tanesi de Mümine Senna Yıldız oldu.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirilen Mümine Senna Yıldız'ın Acil Durum ve Afet Yönetimi'nde lisans eğitimi yapması nedeniyle Sultanahmet'teki İtfaiye Müdürlüğü'nde staj yaptığı öğrenildi.

O EVE GİREN ÇIKANLAR ARAŞTIRILIYOR!

Senna Yıldız'ın Ataköy'de lüks sitede bulunan evinin güvenlik kamera kayıtlarına Jandarma tarafından el konuldu. Eve giriş çıkış yapan isimleri mercek altına alan jandarma, görüntüleri geriye dönük detaylı olarak incelemeye başladığı öğrenildi.

