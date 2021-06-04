Aziz Çetin: Hedefimiz ilk 5'e oynamak

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un başkanı Aziz Çetin, Mustafa Yılmaz'ın başkanlığı bırakmasının ardından göreve başladığını dile getirdi.

Çetin, kendisinin önceden de yönetimde yer aldığı için yeni bir sürece başlamadıklarını kaydetti. Yönetim olarak uzun vadede mali yapıyı korumak, borcu azaltmak ve sportif başarı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Çetin, teknik direktör Ersun Yanal'ın görevine devam ettiğini vurguladı. Ersun Yanal ile problemleri olmadığına dikkati çeken Çetin, "Devam eden sözleşmemiz var. Ersun hoca ile transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

"EN AZ 5 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Başkan Çetin, Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam, Drole ile yolları ayırdıklarını söyledi. İç transferde teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda sözleşmesi biten futbolcularla yeni anlaşmalar yaptıklarını aktaran Çetin, pazartesi günü bu futbolcularla Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni yapılacağını kaydetti.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Çetin, "Transfer çalışmalarında görüştüğümüz isimler var. Netleşen isim yok. Ersun hocanın belirttiği mevkilere göre çalışmalar yapıyoruz. Görüşülen, görüşülmesi planlanan futbolcular var. İlk 11'de direkt oynamasını beklediğimiz en az 5 transfer yapacağız. Transferlerimizi her mevkide gerçekleştireceğiz" diye konuştu.