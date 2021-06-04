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Aziz Çetin: Hedefimiz ilk 5'e oynamak

04.06.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yenilip, Avrupa'ya katılımda direkten döndüklerini belirterek, "Türkiye Kupası'nın bir ucu bizdeydi, kaçtı. Her sene Avrupa'yı kovalayan, üst sıralara oynayan Antalyaspor yaratmak istiyoruz. Gelecek sezon hedefimiz ilk 5'e oynamak" dedi.

Aziz Çetin: Hedefimiz ilk 5'e oynamak

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un başkanı Aziz Çetin, Mustafa Yılmaz'ın başkanlığı bırakmasının ardından göreve başladığını dile getirdi.

Çetin, kendisinin önceden de yönetimde yer aldığı için yeni bir sürece başlamadıklarını kaydetti. Yönetim olarak uzun vadede mali yapıyı korumak, borcu azaltmak ve sportif başarı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Çetin, teknik direktör Ersun Yanal'ın görevine devam ettiğini vurguladı. Ersun Yanal ile problemleri olmadığına dikkati çeken Çetin, "Devam eden sözleşmemiz var. Ersun hoca ile transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

"EN AZ 5 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Başkan Çetin, Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam, Drole ile yolları ayırdıklarını söyledi. İç transferde teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda sözleşmesi biten futbolcularla yeni anlaşmalar yaptıklarını aktaran Çetin, pazartesi günü bu futbolcularla Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni yapılacağını kaydetti.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Çetin, "Transfer çalışmalarında görüştüğümüz isimler var. Netleşen isim yok. Ersun hocanın belirttiği mevkilere göre çalışmalar yapıyoruz. Görüşülen, görüşülmesi planlanan futbolcular var. İlk 11'de direkt oynamasını beklediğimiz en az 5 transfer yapacağız. Transferlerimizi her mevkide gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"AVRUPA'YI KOVALAYAN ANTALYASPOR"

Fraport TAV Antalyaspor'un gelecek sezon hedeflerini anlatan başkan Çetin, şunları söyledi:

"Avrupa'ya katılımda direkten döndük. Türkiye Kupası'nın bir ucu bizdeydi, kaçtı. Şehirde bunların olabileceği ortaya çıktı. Bunu alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Her sene Avrupa'yı kovalayan, üst sıralara oynayan Antalyaspor yaratmak istiyoruz. Gelecek sezon hedefimiz ilk 5'e oynamak."

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Süper Lig Antalyaspor
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