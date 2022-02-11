Aziz dizisi 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Aziz ve Efnan dudak dudağa

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 13. yeni bölümüyle 11 Şubat Cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği sevilen dizisi Aziz'in yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

AZİZ'İN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz, sınırdaki çatışmada ağır yaralanan Mustafa'yı kurtarmak için büyük bir tehlikeye atılır. Pierre silahların kaçırıldığını ve şehre erzak sokulduğunu öğrenir.



Galip ise istemeden bu mevzuya dahil olup Aziz'e yardım etmeye mecbur kalır. Aziz yanında olanları aklamaya çalışırken, tüm Payidarlar kendilerini gizemli bir yolculuğun içinde bulurlar.



Adem cephesinde ise gizem devam eder, Adem Aziz'in elinden atölyesini alacak mıdır? Peki ya bu sırada Aziz, ezeli düşmanı Pierre'den yardım isteyen Efnan'ı affedebilecek midir?

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor. Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

