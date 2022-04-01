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Aziz dizisi 20. yeni bölümden 2. fragman! Pierre'den Aziz ve Efnan ilişkisini alt üst edecek hamle

01.04.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Aziz dizisinin 20. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı Aziz'de, Dilruba'nın Adem'den boşanacağını Aziz'e söylüyor. Pierre, Efnan'ın kaybettiği yüzüğü Aziz'in gözü önünde kendisine göstererek Aziz ile Efnan ilişkisini altüst edecek bir hamle yapıyor. Efnan'ın yüzüğünü Pierre'de gören Aziz büyük bir şok yaşarken vereceği tepki şimdiden merak konusu oluyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 20. yeni bölümüyle 1 Nisan Cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği sevilen dizisi Aziz'in yeni bölümünde sürpriz gelişmeler olacak.

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Azime'nin "Onların huzursuzluğu sizin evliliğinizi bozuyor!" sözleri üzerine Efnan'ın tedirginliği gözlerden kaçmıyor. Adem'in Dilruba'ya kötü davranmasına kayıtsız kalamayan Aziz, duruma müdahale ederek Adem'i evden atıyor.

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Kenan, tüm dengeleri değiştirecek bir adım atarak Antakya'ya halı dokuma makinesi getirirken Aziz'in "Bu makine bu şehrin sonu olur!" sözleri gerilimi artırıyor.

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AZİZ'İN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz can çekişirken Efnan'ın gizemli yokluğu akıllarda soru işareti bırakır. Kenan, Pierre ve Galip'in de desteğiyle şehirdeki ticaret dengesini altüst edecek bir yola başvurur.

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Böylece Aziz, gözünü açar açmaz çetin bir mücadelenin içine girer ve düşman cephesine karşı büyük bir savaş başlatır. Adem'in şiddetine dayanamayan Dilruba herkesi tedirgin edecek bir karar alır. Efnan Pierre'den kurtulmak isterken onun eline büyük bir koz vermiştir.

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Bu koz Aziz ve Efnan aşkının bir kere daha sınanmasına neden olacaktır.

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Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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