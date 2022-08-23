Aziz dizisi yayından kaldırıldı! Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Aziz'in yeni sezonu iptal edildi

Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar, Damla Sönmez ve Fırat Tanış’ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Konusu 1930'ların Hatay'ında geçen Aziz dizisinin hayranları yeni bölümleri merakla bekliyordu. Ancak diziden gelen haber izleyenleri şaşırttı.

AZİZ YAYINDAN KALDIRILDI

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği Aziz, yayından kaldırıldı. 3 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 28. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni sezonu sürpriz bir karar ile iptal edildi. Aziz'in vedası ise dizinin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

"SONLANDIRMA KARARI ALDIK"

Açıklamada "Aziz dizimizi sonlandırma kararı aldık. Bizi hiç yalnız bırakmayan siz sevenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.





