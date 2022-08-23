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Aziz dizisi yayından kaldırıldı! Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Aziz'in yeni sezonu iptal edildi

23.08.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Aziz'den hayranlarına kötü haber geldi. Murat Yıldırım'ın Aziz'i canlandırdığı dizinin Eylül ayında 2. sezonuyla ekranlara dönmesi bekleniyordu. Ancak kanal yönetimi ve yapım şirketi tarafından sürpriz bir karar alındı. Sezon finali yapan Aziz yayından kaldırıldı. Böylece prodüksiyonu ile dikkat çeken Aziz dizisi 28. bölümüyle final yapmış oldu.

Aziz dizisi yayından kaldırıldı! Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Aziz'in yeni sezonu iptal edildi

Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar, Damla Sönmez ve Fırat Tanış’ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Konusu 1930'ların Hatay'ında geçen Aziz dizisinin hayranları yeni bölümleri merakla bekliyordu. Ancak diziden gelen haber izleyenleri şaşırttı.

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AZİZ YAYINDAN KALDIRILDI

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği Aziz, yayından kaldırıldı. 3 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 28. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni sezonu sürpriz bir karar ile iptal edildi. Aziz'in vedası ise dizinin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

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"SONLANDIRMA KARARI ALDIK"

Açıklamada "Aziz dizimizi sonlandırma kararı aldık. Bizi hiç yalnız bırakmayan siz sevenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım Aziz dizisi
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