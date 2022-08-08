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  4. Aziz dizisinde senarist krizi çıktı! Murat Yıldırım'dan flaş karar

Aziz dizisinde senarist krizi çıktı! Murat Yıldırım'dan flaş karar

08.08.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Yıldırım ve Damla Sönmez'in başrolünde olduğu Aziz dizisinde kriz çıktı. Tıpkı geçen sezonda olduğu gibi senarist krizi yaşayan dizide ne olacağı belli değil. Eşi hamile olan Murat Yıldırım tekrarlanan bu sorunlardan rahatsız oldu ve set için İstanbul'a dönüş tarihinin belli olmadığı iddia ediliyor.

Aziz dizisinde senarist krizi çıktı! Murat Yıldırım'dan flaş karar

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Fırat Tanış gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aziz dizisinde yeni senaryo krizi yaşanıyor. Show TV’nin O3 Medya imzalı dizisi Aziz'in sezon sonunda eylülde yeni bölümleriyle ekrana geleceği açıklanmıştı. Dizinin yeni sezonda yönetmenliğini Nezaket Coşkun’un yapacağı, senaryosunu da Eylem Canpolat’ın yazacağı gündeme gelmişti.

Ancak son gelen haberlere göre dizinin senaristi yine değişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Aziz’i Murat Yıldırım’la bu yüzden yapım şirketinin kriz yaşadığı konuşuluyor.

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AMERİKA'DAN DÖNMÜYOR

Eşi İman Elbani hamile olan ve doğum için Amerika’ya giden Murat Yıldırım’ın senaryo içine sinmediği, bu yüzden de İstanbul’a dönüş tarihi konusunda ekibe net bir bilgi vermediği kulislerde konuşuluyor.

Öte yandan dizi için son olarak “Hakim” dizisinde kamera karşısına geçen ünlü aktör Yurdaer Okur’a da teklif götürüldüğü öğrenildi. Şu günlerde senaryonun yeniden revize edildiği ve diziye yeni bir kadın başrol oyuncusunun gireceği bilgisi kulislerde dolaşıyor.

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Murat Yıldırım
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