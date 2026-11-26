İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dün yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında şarkıcı Özcan Deniz, oyuncu Deniz Çakır ve Burcu Özbek ile organizatör Erdal Bozkuş ve internet ünlülerinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Bu isimler, dün emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

DHA

ADLİ KONTROLLER SERBEST KALDI

Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel adli kontrol istemiyle bu sabah saatlerinde serbest bırakıldı. Ceylan Kaya isimli şüpheli ise tutuklandı.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Deniz Çakır’ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu beyan eden oyuncu, uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek hakkındaki iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Reçeteli ilaçlar kullanıyorum. Bunun dışında hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu madde satan kimseyi de tanımam.”