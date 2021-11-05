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Aziz dizisinin Aziz karakteri kimdir? Murat Yıldırım kimdir? Murat Yıldırım kaç yaşında ve nereli?

05.11.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisinde "Aziz Payidar" rolünü canlandıracak. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sunuculuk deneyimi de olan Murat Yıldırım, 2017-2019 sezonunda "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı programın sunuculuğunu üstlendi. İşte detaylar...

Aziz dizisinin Aziz karakteri kimdir? Murat Yıldırım kimdir? Murat Yıldırım kaç yaşında ve nereli?

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer alan Murat Yıldırım Aziz dizisinde, Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu "Aziz Payidar"a hayat verecek. Murat Yıldırım Ramo, Suskunlar, Asi, Aşk ve Ceza gibi yapımlarda rol almış başarılı bir oyuncudur. İşte merak edilenler...

MURAT YILDIRIM KİMDİR?

13 Nisan 1979, Konya doğumlu Murat Yıldırım Türk oyuncu ve sunucudur. 42 yaşındaki ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın annesi ve babası aslen Mardinli. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden sekizinci senesinde mezun oldu.

Murat Yıldırım, 2008'de Fırtına dizi setinde Burçin Terzioğlu ile evlendi. Ancak 2014'e gelindiğinde ikili boşanma kararı aldı. Yıldırım 2. evliliğini 2016 yılında İman Elbani ile yaptı. İkilinin mutlu evliliği sürüyor. Murat Yıldırım İman Elbani'yi istemek için Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı devreye soktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım'a düğün hediyesi olarak Kuran gönderdi.

Aziz dizisinin Aziz karakteri kimdir? Murat Yıldırım kimdir? Murat Yıldırım kaç yaşında ve nereli?

Murat Yıldırım, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir seneden daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

Tiyatro ve müzikle ilgilenen Yıldırım Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 sene amatör olarak tiyatroda oynadı. Sonrasında ise Büyük Yalan, Fırtına, Asi, Aşk ve Ceza gibi projelerde oyuncu olarak yer aldı. 2016 yılında Meryem Üzerli ile Gecenin Kraliçesi dizisinde başrol oynadı. 2015 -2016 yıllarında ise Kocan Kadar Konuş film serisin de başrol oynadı.

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Ramo dizisi Murat Yıldırım
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