Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez'in eski hali herkesi şoke etti! Bambaşka biri oldu...

Aziz dizisinde canlandırdığı Dilruba karakteri ve başarılı performansıyla sosyal medyanın gündeminde yer alan Damla Sönmez, güzelliğiyle de herkesi büyülemeye devam ediyor. Son olarak paylaştığı kumsal pozlarıyla gündeme gelen Damla Sönmez'in eski halini görenler şaşkına döndü.

Damla Sönmez, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Tatile giden ve kumsalda bikinili pozlarını paylaşan Damla Sönmez güzelliğiyle sosyal medyayı resmen salladı.

ESKİ HALİ ŞOKE ETTİ

Güzel oyuncunun eski halini görenler adeta tanımakta zorlandı. Damla Sönmez'in değişiminde estetiğin etkileri var mı yok mu diye merak edilmeye başlandı.

Fakat birçok kişi değişimin yaşla ilgili olduğunu belirtti.





