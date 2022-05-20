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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez'in eski hali herkesi şoke etti! Bambaşka biri oldu...

20.05.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez güzelliğiyle ve dizide gösterdiği başarılı performansla herkesin sevdiği isimler arasında yer alıyor. Paylaşımlarıyla ve değişimiyle herkesin merak ettiği isimler arasında yer alan Damla Sönmez'in eski halini görenler adeta şoke oldu.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez'in eski hali herkesi şoke etti! Bambaşka biri oldu...

Aziz dizisinde canlandırdığı Dilruba karakteri ve başarılı performansıyla sosyal medyanın gündeminde yer alan Damla Sönmez, güzelliğiyle de herkesi büyülemeye devam ediyor. Son olarak paylaştığı kumsal pozlarıyla gündeme gelen Damla Sönmez'in eski halini görenler şaşkına döndü.

Damla Sönmez, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

damla sönmez

Tatile giden ve kumsalda bikinili pozlarını paylaşan Damla Sönmez güzelliğiyle sosyal medyayı resmen salladı.

damla sönmez1

ESKİ HALİ ŞOKE ETTİ

Güzel oyuncunun eski halini görenler adeta tanımakta zorlandı. Damla Sönmez'in değişiminde estetiğin etkileri var mı yok mu diye merak edilmeye başlandı.

damla sönmez2

Fakat birçok kişi değişimin yaşla ilgili olduğunu belirtti.

damla sönmez3

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Damla Sönmez
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