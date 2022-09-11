Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas mini etekli poz verdi!

Ekranların yeni yüzlerinden biri olan Simay Barlas, Murat Yıldırım'ın başrolde yer aldığı Aziz dizisi ile oyunculuk kariyerinde başarılı bir çıkış yakaladı. Kariyeriyle de dikkat çeken Barlas, sosyal medya pozuyla adından söz ettirdi.

MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

23 yaşındaki Simay Barlas mini etekli poz verdi.

O poza takipçilerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

23 yaşındaki oyuncu eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde aldı.

Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır, Zalim İstanbul gibi dizilerde de oynadı.





