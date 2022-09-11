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  4. Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas mini etekli poz verdi!

Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas mini etekli poz verdi!

11.09.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak, Aziz dizisinde Efnan rolüne hayat veren oyuncu Simay Barlas, iddialı pozuyla adından söz ettirdi. Genç oyuncu Barlas, ayna pozuyla sevenlerini büyüledi.

Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas mini etekli poz verdi!

Ekranların yeni yüzlerinden biri olan Simay Barlas, Murat Yıldırım'ın başrolde yer aldığı Aziz dizisi ile oyunculuk kariyerinde başarılı bir çıkış yakaladı. Kariyeriyle de dikkat çeken Barlas, sosyal medya pozuyla adından söz ettirdi.

MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

23 yaşındaki Simay Barlas mini etekli poz verdi.

Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas mini etekli poz verdi!

O poza takipçilerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas mini etekli poz verdi!

23 yaşındaki oyuncu eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde aldı.

Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas mini etekli poz verdi!

Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır, Zalim İstanbul gibi dizilerde de oynadı.

Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas mini etekli poz verdi!

Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas mini etekli poz verdi!

Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas mini etekli poz verdi!

Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas mini etekli poz verdi!

Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas mini etekli poz verdi!

Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas mini etekli poz verdi!

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Simay Barlas Aziz dizisi Oyuncu yaşında
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