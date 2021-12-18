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Aziz Mısır Prensesi Fevziye kimdir? İman Elbani Yıldırım kaç yaşında ve nereli?

18.12.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İman Elbani Yıldırım, Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinde Mısır Prensesi Fevziye rolü ile ekranlarda yerini aldı. Bu sebeple İman Elbani Yıldırım hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. Faslı olan İman Elbani Yıldırım oyuncu Murat Yıldırım ile evlidir. İşte detaylar...

Aziz Mısır Prensesi Fevziye kimdir? İman Elbani Yıldırım kaç yaşında ve nereli?

İman Elbani Yıldırım, eşi Murat Yıldırım ile birlikte dizi için ilk kez kamera karşısına geçti. İman Elbani Yıldırım Fas'ta düzenlenen güzellik yarışmasında güzellik kraliçesi seçilmişti. Murat Yıldırım ile İman Elbani, 2016 yılında dünya evine girmişti. İşte merak edilenler...

Aziz Mısır Prensesi Fevziye kimdir? İman Elbani Yıldırım kaç yaşında ve nereli?

AZİZ MISIR PRENSESİ FEVZİYE KİMDİR?

İman Elbani Yıldırım, eşi Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı Aziz dizisine Mısır Prensesi Fevziye rolü ile dahil oldu.

Aziz Mısır Prensesi Fevziye kimdir? İman Elbani Yıldırım kaç yaşında ve nereli?

İMAN ELBANİ YILDIRIM KİMDİR?

22 Ekim 1982 Meknes, Fas doğumlu İban Elbani Yıldırım 39 yaşındadır. Fas güzellik yarışmasında güzellik kraliçesi olarak seçilen İman Elbani Yıldırım aynı sene düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu. Tescilli güzel Londra'da eğitim aldı. Eğitim hayatı boyunca Mısır ve Fas'ta birçok reklam, dizi projesinde yer aldı. 2016'da Murat Yıldırım ile hayatını birleştiren İman Elbani Yıldırım Instagram'dan sık sık paylaşım yapıyor.

Aziz Mısır Prensesi Fevziye kimdir? İman Elbani Yıldırım kaç yaşında ve nereli?


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Murat Yıldırım
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