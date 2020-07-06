Aziz Nesin kimdir? Aziz Nesin kaç yılında öldü? Ünlü Aziz Nesin sözleri!

Aramızdan ayrılışının 25. yılında ünlü Türk yazar Aziz Nesin bir kez daha anılıyor. Türk edebiyatına kazandırdığı sayısız eserle edebiyatımızın en önemli yazarlarından bir tanesi olan Aziz Nesin, 6 Temmuz 1995 yılında hayatını kaybetmişti. Geride bıraktığı eserler ve söylediği sözlerle önemli edebiyatçılar arasında yer alan Nesin, ölüm yıl dönümünde sosyal medyada en çok konuşulan kişiler arasına girdi. Peki, Aziz Nesin kimdir? İşte Aziz Nesin hakkında tüm merak edilenler… Aziz Nesin kimdir? Aziz Nesin gerçek adı Mehmet Nusret Nesin’dir. 20 Aralık 1915 yılında Heybeliada’da dünyaya gelen Aziz Nesin eserleri yabancı dile en fazla çevrilen yazarlar arasında 4. sırada bulunuyor. Kara Harp Okulu’nu bitirdikten sonra asteğmen rütbesi ile orduya katılan yazar, 1942 yılında Erzurum’daki bir bomba kazası sırasında yaralandı. Zonguldak’ta üsteğmen rütbesiyle görev yaparken askerlikten uzaklaştırıldı. Askerlikten uzaklaştırıldıktan sonra 1945 yılında Yedigün dergisi ile yazarlık hayatına başladı. Aziz Nesin Madımak otelinde yaşananlarla da biliniyor. 1993 yılında gittiği Pir Sultan Abdal etkinlikleri sırasında gerçekleşen ve Madımak Katliamı ya da Madımak Olayı olarak geçen olaylar sırasında yaralı olarak kurtuldu.

“Aziz Nesin nereli?” sorusuna yanıt olarak ise Heybeliada’da dünyaya gelmiş olsa da baba tarafından Şebinkarahisarlı olduğu biliniyor. Aziz Nesin ölümü Alaçatı’da geçirdiği kalp krizi nedeniyle gerçekleşti. Aziz Nesin mezarı da sevenleri tarafından merak edilenler arasında. Ancak Aziz Nesin 7 Temmuz 1995’te hiçbir tören yapılmadan ve mezarı belirli olmayacak biçimde Çatalca’da bulunan Nesin Vakfı bahçesine gömüldü. Bu nedenle Aziz Nesin mezarı tam olarak bilinmiyor. Aziz Nesin eserleri Aziz Nesin eserleri arasında öykü olarak Geriye Kalan, Yedek Parça, Fil Hamdi, Mahallenin Kısmeti, Kazan Töreni, Bay Düdük, Gıdıgıdı, Hoptirinam, Mahmut ile Nigar, Biz Adam Olmayız, Hayvan Deyip De Geçme ve Ah Biz Eşekler gibi eserler bulunuyor. Aziz Nesin kitaplar olarak çok sayıda eser ortaya koydu. Özellikle Gol Kralı, Zübük, Tatlı Betüş, Surname ve Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz romanları geniş kitleler tarafından biliniyor. Popüler Aziz Nesin şiirleri arasında ise Sevgiye On Ölüme Beş Kala, Azizname, Kendini Yakalamak ve Hoşçakalın yer alıyor.