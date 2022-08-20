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Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor

20.08.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye Turizm Danışma Bürosu Şube Müdürü Saffet Dündar: - "Ada, yılda yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırlıyor. Adada bulunan 4 kilise de birbirinden farklı özelliklere sahip"

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Aziz Nikolas Adası, üzerindeki kilise ve yapı kalıntılarıyla ziyaretçilerine tarihi bir atmosfer, konumuyla da seyirlik manzara sunuyor.

Kayaköy Mahallesi'ndeki Gemile Koyu'nun karşısında bulunan ada üzerinde 4 kilise ve birçok tarihi yapının kalıntısı yer alıyor.

İsmini üzerindeki bir kilisede adı geçen Aziz Nikolas'tan alan adaya, Gemile Koyu'ndan botlarla ve ilçeden kalkan günübirlik teknelerle ulaşılabiliyor.

Deniz araçlarından inen ve patikadan yürüyerek kiliselere ulaşan ziyaretçiler, tabloyu andıran manzarayı izleyebiliyor.

Teknelerini kıyıya bağlayan tatilciler, berrak suda tarihi kalıntılar arasında yüzme imkanı da buluyor.

- "Ören yeri statüsünde ve ziyaretçilerini bekliyor"

Fethiye Turizm Danışma Bürosu Şube Müdürü Saffet Dündar, AA muhabirine, milattan önce 4. yüzyılda deniz ticareti yapılan adanın 5. ve 7. yüzyıllarda dini bir merkez konumunu aldığını belirtti.

Adada bulunan 4 kilisenin birinde Aziz Nikolas'ın adının yer aldığını belirten Dündar, "Bu nedenle bir dönem burada Nikolas'ın yaşadığı değerlendiriliyor. Bundan sonra da ada onun adıyla adlandırılıyor. Ada, döneminde Kudüs'e hacca gidecek Ortodoksların uğrak yeri. Bölgeye yapılan Arap akınlarından sonra buradaki din adamları bölgedeki Afkule Manastırı'na gidiyor, yerleşik halk da Kayaköy tarafına yerleşiyor.​​​​​​​" dedi.

Adanın Ölüdeniz, Afkule Manastırı ve Gemile Koyu'na konumu itibarıyla yakın olduğunu aktaran Dündar, tarihi adanın özellikle turistlerden rağbet gördüğünü söyledi.

Dündar, bölgeye gelenlerin hem denizin hem de tarihin tadını çıkarabildiğini anlatarak, "Ada, yılda yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırlıyor. Adada bulunan 4 kilise de birbirinden farklı özelliklere sahip. Özellikle 1 nolu kilise Akdeniz'in muhteşem manzarasıyla izleyenleri bütünleştiriyor. Adada 1990'da Japon ve Türk heyetleri yüzey araştırması şeklinde bir çalışma yapıyor. Ada gezilebilir bir ören yeri statüsünde ve ziyaretçilerini bekliyor." ifadelerini kullandı.

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