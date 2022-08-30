MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Aziz yayından kaldırılmıştı! Murat Yıldırım'a bomba teklif

Aziz yayından kaldırılmıştı! Murat Yıldırım'a bomba teklif

30.08.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aziz dizisinin ani final yapması sonrası Teşkilat dizisinden Murat Yıldırım'a bomba bir teklif gitti. İddialara göre Teşkilat'ın Ömer karakteri için Murat Yıldırım düşünülüyor. Dizisi bir anda iptal edilen Yıldırım'ın bu teklife yanıtı merak konusu oldu.

Aziz yayından kaldırılmıştı! Murat Yıldırım'a bomba teklif

Aziz dizisi son dakika kararıyla yayından kaldırıldı. Dizide başrol oynayan Murat Yıldırım'a ise teklif gecikmedi. TRT 1’in pazar akşamlarına damgasını vuran dizisi Teşkilat’ın 3. sezonu merakla beklenirken ortaya bir iddia atıldı.

Başarılı senarist Ethem Özışık’ın yazdığı dizide bu sezon başrol oyuncusu krizi yaşandı. Diziyle baştan beri 2 sezon anlaşması olan Çağlar Ertuğrul’un sağlık sorunları nedeniyle veda ettiği dizide onun yerine yeni bir karakterle gelecek oyuncu merak konusuydu. Senaryo yazıldı, yeni oyuncunun adının “Ömer” olduğu öğrenildi. Ancak rolü kimin canlandıracağı haftalardır belli olmadı.

tes-1

FİNAL KARARI SONRASI TEKLİF

Bu arada diziye Yunus Emre Yıldırımer, Yunus Narin, usta aktör Levent Can ve Seren Deniz Yalçın katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Arlıer ile Gül Sarıaltın’ın yöneteceği dizinin başrolü için TRT yönetimine çok sayıda isim önerildi. Ancak TRT dizinin yeni başrol oyuncusunun star bir isim olması konusunda ısrar etti. Önerilen hiçbir ismi TRT kabul etmedi.

Tim&B’nin patronu Burak Sağyaşar, “Aziz” dizisi son dakika kararıyla yayından kaldırılan Murat Yıldırım’a teklif götürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni sezonda ekrana sürprizlerle dönüyor!Yeni sezonda ekrana sürprizlerle dönüyor!
İlk gelinlik ve ayakkabı dalga konusu oldu! "Halı kaydırmaz gibi"İlk gelinlik ve ayakkabı dalga konusu oldu! "Halı kaydırmaz gibi"
Erotik sahneleriyle bilinen filmi izledi! "Çok fazla cinsellik sevmem ama..."Erotik sahneleriyle bilinen filmi izledi! "Çok fazla cinsellik sevmem ama..."
Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım Teşkilat dizisi Oyuncu karakteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...

Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...

Fenerbahçe'de yaşanan olay kriz çıkardı! Eğer bu doğruysa...

Fenerbahçe'de yaşanan olay kriz çıkardı! Eğer bu doğruysa...

Sosyal medyada tepki toplayan vaaz!

Sosyal medyada tepki toplayan vaaz!

Diyanet-Sen konserin iptalini istedi! Belediye Başkanı'nın kararını Havva Tilki paylaştı

Diyanet-Sen konserin iptalini istedi! Belediye Başkanı'nın kararını Havva Tilki paylaştı

Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılardan yeni yöntem

Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılardan yeni yöntem

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.