Aziz Yıldırım'a Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaretten para cezası verildi

Kısa bir ara veren mahkeme, Aziz Yıldırım'ı, "Alenen hakaret" suçundan 105 gün adli hapis cezası ile cezalandırdı. Sanığın sabıkasız oluşunu gerekçe gösteren mahkeme cezayı 87 güne indirdi. 87 günlük adli para cezasını da 3 bin 480 lira adli para cezasına çevirdi.

KÜTAHYALI'NIN AVUKATI: ÖNEMLİ OLAN MÜVEKKİLİMİN HAKLILIĞI

Aziz Yıldırım'ın yaptığı basın açıklamasında müvekkili Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiğini söyleyen Avukat Esennur Ezgi, "Bunun yargılaması bayadır sürüyordu. Bugün karara çıktı. Sanıkla ilgili olarak 87 gün para cezası verildi. Burada önemli olan noktalardan birisi sanığın daha önce bir sabıkasının olmaması, ilk defa bu dosyadan ceza almış olması. Bizim için en önemli şey müvekkilimizin haklılığı. Müvekkilimize ağır hakaretlerde bulunmuştu. Ve bugün adalet yerini buldu diyebiliriz" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 18 Nisan 2016 tarihinde yaptığı açıklamada sarf ettiği sözler ile müştekiye hakaret ettiği belirtiliyor.

Şüphelinin alınan ifadesinde şikayete konu sözleri kabul ettiği ancak hakaret kastının bulunmadığı belirtilen iddianamede, Yıldırım'ın, "Basın yoluyla alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

