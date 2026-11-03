Yapay zekanın şampiyonluk tahmini ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe'nin oranına kimse inanamadı

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin gündeme geldi.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalması ve Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olması, zirve yarışındaki dengeleri etkiledi. Haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray ise 25 puanla liderliğini sürdürdü.

ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

Futbol veri sitesi Euro Club Index, 10. haftanın ardından Süper Lig'deki şampiyonluk ihtimallerini ve takımların sezon sonunda ulaşması beklenen puanları güncelledi.

GALATASARAY AÇIK ARA FAVORİ

Yapılan hesaplamalara göre Galatasaray, sezonu 84 puanla tamamlayarak şampiyonluğa ulaşacak takım olarak gösterildi. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali yüzde 79,5 olarak hesaplandı.

Trabzonspor'un 71 puanla ikinci, Beşiktaş'ın 71 puanla üçüncü sırada yer alacağı tahmin edildi. Fenerbahçe'nin ise 70 puanla sezonu dördüncü basamakta tamamlaması öngörüldü.

FENERBAHÇE'YE %4.4 İHTİMAL

Güncellenen tahminlerde iki takımın şampiyonluk ihtimalindeki düşüş de dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali yüzde 12,3'ten yüzde 4,4'e gerilerken Beşiktaş'ın oranı yüzde 10,2'den yüzde 6,7'ye düştü.

Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimali ise yüzde 8,2'den yüzde 9,2'ye yükseldi. Galatasaray'ın oranı da yüzde 69,2'den yüzde 79,5'e çıktı.

Euro Club Index'in tahminleri, sezon sonunda oluşacak puan durumuna ilişkin istatistiksel öngörülerden oluşuyor.