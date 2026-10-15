Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın locası için 4. kez yargıya başvurdu

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yer alan 217 numaralı locanın kullanım hakkı konusunda hukuki süreç devam ediyor. Eski başkan Aziz Yıldırım, söz konusu locanın kendi şirketine tahsis edilmesi gerektiği iddiasıyla dördüncü kez yargı yoluna gitti. Başvuru üzerine açılan davanın duruşmasının cuma günü İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemesi'nde görüleceği bildirildi.

DAHA ÖNCEKİ ÜÇ BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİ

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locanın mülkiyet ve tahsis haklarına ilişkin daha önce de üç ayrı hukuki girişimde bulunmuştu. Ancak mahkemeler, Yıldırım'ın daha önce yaptığı bu üç başvurunun tamamını reddetmişti. Cuma günü gerçekleştirilecek duruşmada mahkemenin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.