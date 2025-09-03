Aziz Yıldırım aday olacak mı? Fenerbahçe'deki başkanlık seçimine günler kala son kararını verdi

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayıma geçilirken; eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yapılacak başkanlık seçiminde aday olup olmayaağı netleşti.

"BEN YOKUM"

Sözcü'de yer alan habere göre; 21 Eylül'de Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım, "Ben yokum" dedi.

KİMSEYİ DESTEKLEMEYECEK

Önceki günlerde aday olacağı yönünde iddialar ortaya atılırken Yıldırım'ın, bu fikirden vazgeçtiği öğrenildi.

Kurmaylarıyla bir durum değerlendirmesinde bulunan Yıldırım'ın aday olmama ve hiçbir adayı desteklememe yönünde karar aldığı belirtildi.

"SARAN VE KUTLUALP BİRLEŞEBİLİR" İDDİASI

Öte yandan diğer adaylar Sadettin Saran ile Hakan Bilal Kutlualp'in birleşeceği konuşuluyor.