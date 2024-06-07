Aziz Yıldırım bu kez ilginç bir iddiada bulundu! "Tarih veriyorum Ali Koç'un yönetimi 3 ay sonra birbirine girer"

Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un arasında geçecek seçim yarışı öncesi atışmalar devam ediyor. Sözcü'nün sorularını yanıtlayan Aziz Yıldırım'ın hedefinde yine Ali Koç vardı. İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları...

"TARİH VERİYORUM! 3 AY SONRA BİRBİRLERİNE GİRERLER"

"Buradan tarih veriyorum. Ali Koç'un yönetimi 3 ay sonra birbirine girer. Jose Mourinho bir marka, siz ona müdahale edemezsiniz. Müdahale edecekler. Ali Koç'un devam etmesini isteyen baronlar var! İçeriden değil, dışarıdan! Bunları sonra açarım, hem de fazlasıyla açarım!"

"FETÖ, FENERBAHÇE’Yİ ELE GEÇİRMEK İSTEDİ"

"Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü. Kamuoyu yaratma kabiliyeti gücü olan en büyük güç. Bunun için de FETÖ, Fenerbahçe’yi ele geçirmek istedi. Bugün de Fenerbahçe’nin gücünü ele geçirmek isteyen, kullanmak isteyen değişik odaklar mevcut. Ancak buna karşı Fenerbahçe yönetimi ne yapıyor? Yönetimin, Fenerbahçe’nin gücünün farkında olması ve kulübü doğru yönetmesi gerekiyor.

"ÜYELER ALDATILMIŞLIK DUYGUSUYLA AYRILDI"

Trabzon maçından sonra ‘Ligden çekileceğiz’ beklentisiyle 22 bin kongre üyesini statta topladılar. Üyeler aldatılmışlık duygusuyla ayrıldı. Kimse alınan kararlardan dolayı tatmin olmadı. Fenerbahçe Başkanı havaya kuru sıkı ateş etmez. Bir şeyi yapacaksa yapar. Yapmayacağı bir şeyin de blöfünü yapmaz. Bu tutumun ardından sporcular ve camiamız tüm direncini kaybetti. Ceza almaktan korktukları için karar alamadılar. Onlar ceza almaktan korkuyor, biz Fenerbahçe için hapis yattık."

''ALİ BEY FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI YAPAMAZ"

''Ali Bey Fenerbahçe başkanlığı yapamaz. Çünkü kurumsal temsil; bir duruş, dirayet ve farklılık gerektirir. 2011’den bu yana amaç, kamuoyunu gücümüzü etkisizleştirmek ve fethetmek. 3 Temmuz kumpası da bunun için yapıldı. ‘Ben başkan olduğum sürece şampiyon yapmazlar’ dedi. Soruyorum: Ne değişti? Yeniden başkan olduğunda Fenerbahçe’nin şampiyon olacağına inanıyor mu? Fenerbahçe’nin haklarını savunmak konusunda yeterli dirence ve dirayete sahip değil. Okulda sürekli dayak yiyip, evde her şeyi kırıp döken bir çocuk görüntüsünde!''

"KENDİSİNİ FENERBAHÇE'NİN ÜZERİNDE GÖRÜYOR"

“Şekip Mosturoğlu, YDK üyeleri tarafından seçilmiş bir başkan. YDK başkanlığına devam edecektir. Hiçbir güç ‘Alırım ederim’ diyemez. Ali Koç’un söylemleri boş. Kendisini Fenerbahçe’nin üzerinde görüyor. Fenerbahçe’den büyük olduğunu herkese kabul ettirmek istiyor. Şekip Mosturoğlu’nun kongre üyelerinin oylarıyla divan başkanı seçilmesini istiyoruz.”





