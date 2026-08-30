Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya transfer çalımı! Şampiyonlar Ligi için devrede

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne kalınmasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Lyon forması giyen Malick Fofana, Fenerbahçe'ye önerildi ve sarı-lacivertli yönetim genç yıldızın durumunu değerlendirmeye aldı.

Fofana'nın, kulüp tarafından beğenilen isimlerden biri olduğu ifade edilirken transfer gelişmesi dikkat çekti.

AZİZ YILDIRIM ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN TRANSFER İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesinin ardından Aziz Yıldırım'ın yakın çevresine transfer konusunda dikkat çeken sözler söylediği belirtildi.

Yıldırım'ın, sarı-lacivertlilerin Devler Ligi biletini aldığı anda yanında bulunanlara, "Bizim Şampiyonlar Ligi için bir iki tane daha iyi oyuncu almamız lazım" dediği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Malick Fofana gündemi de bu sözlerin ardından dikkat çeken transfer ihtimallerinden biri olarak öne çıktı.

ACUN ILICALI'NIN HULL CITY'Sİ 35 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Malick Fofana için Premier Lig ekibi Hull City'nin de devreye girdiği ortaya çıktı. Foot Mercato kaynaklı haberlere göre Hull City, Lyon'a genç yıldız için 35 milyon euroluk sözlü teklif sundu.

Ancak Belçikalı futbolcunun Hull City'den gelen teklife sıcak bakmadığı ve kariyerine daha üst seviyede bir kulüpte devam etmek istediği bildirildi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER FIRSATI DOĞDU

Hull City'nin teklifini geri çeviren Malick Fofana için Fenerbahçe'nin durumu değerlendirmesi, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Arsenal ve Sunderland'in de oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken, Fofana'nın geleceği Avrupa transfer piyasasının dikkat çeken dosyalarından biri haline geldi. Sunderland'in oyuncuya yönelik ilgisi de son günlerde İngiliz basınına yansıdı.

FONSECA: "SATIŞ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın da Malick Fofana'nın geleceğiyle ilgili yaptığı açıklama transfer ihtimalini güçlendirdi.

Fonseca, kulübün satış yapması gerektiğini belirtirken, Malick Fofana'nın da satılabilecek oyuncular arasında bulunduğunu, ancak şu anda takımla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.