Osimhen'e yeni partner: Winsley Boteli! Galatasaray genç gol makinesini buldu

Son olarak Rafael Leao transferiyle ses getiren Galatasaray'ın, Victor Osimhen'in arkasındaki forvet rotasyonunu güçlendirmek için İsviçre pazarına yöneldiği belirtildi.

GALATASARAY BOTELI İÇİN TEMASA GEÇTİ

Sezona FC Sion formasıyla etkileyici bir başlangıç yapan Winsley Boteli, Galatasaray'ın transfer listesine girdi. Sarı-kırmızılıların, genç santrforun transferi için İsviçre temsilcisiyle görüşmelere başladığı iddia edildi.

Galatasaray'ın, Boteli'yi hücum hattında Victor Osimhen ile birlikte kullanabileceği ve Nijeryalı yıldızın yokluğunda önemli bir alternatif olarak düşündüğü ifade edildi.

DEV KULÜPLER DE PEŞİNDE

Winsley Boteli için Avrupa'nın önemli kulüplerinin de devrede olduğu belirtildi. Galatasaray'ın yanı sıra Crystal Palace, Porto ve Strasbourg'un da genç golcünün durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

İddialara göre Galatasaray, transfer için 20 milyon euroya kadar yatırım yapmaya hazır. Crystal Palace ve Porto'nun ise 15 milyon euro seviyelerine çıkabileceği belirtilirken, Portekiz temsilcisinin oyuncu için daha önce teklif yaptığı ifade edildi.

10 MAÇTA 11 GOLLÜK KATKI!

20 yaşındaki golcü, 2026-27 sezonuna adeta damga vurdu. Boteli, UEFA Konferans Ligi elemelerinde çıktığı 6 maçta 7 gol ve 1 asist üretti.

İsviçre Süper Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist yapan genç yıldız, toplamda 10 maçta 9 gol, 2 asist ve 11 gole doğrudan katkı sağladı.

AJAX MAÇINDA HAT-TRICK YAPTI

Winsley Boteli'nin en dikkat çekici performanslarından biri Ajax deplasmanında geldi. Sion'un rakibine 5-3 mağlup olarak Avrupa'ya veda ettiği karşılaşmada, genç golcü hat-trick yaparak geceye damgasını vurdu.

Boteli, Avrupa kupaları ana turnuvalarında hat-trick yapan İsviçreli futbolcular arasına da adını yazdırdı. Bu başarıya ulaşan son İsviçreli oyuncunun, 1998 yılında Lausanne formasıyla Fabio Celestini olduğu belirtildi.

SION 3,5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

FC Sion, Winsley Boteli'yi geçtiğimiz sezon Borussia Mönchengladbach'tan kiralamıştı. İsviçre temsilcisi, genç golcünün performansının ardından bonservisini alarak Alman ekibine 3,5 milyon euro ödeme yaptı.

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki santrforun Sion ile uzun süreli sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'ın hücum hattı için düşündüğü Winsley Boteli konusunda önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, Osimhen'in arkasına genç ve formda bir golcü takviyesi yapmak için transferde bastırdığı ifade ediliyor.