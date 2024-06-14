Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif! Buzların tamamen eridiğinin kanıtı...

Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki buzlar eriyor. Seçimi kaybetmesine rağmen elindeki projeleri hayata geçirmek isteyen Aziz Yıldırım, Ali Koç'a teklif sundu.

PROJELER ALİ KOÇ'A ULAŞTI

En büyük seçim vaadi arasında bulunan stat yenileme projesi için Ali Koç'a raporları yollayan Aziz Yıldırım, stadyumun maliyetini karşılama sözü verdi.

ALİ KOÇ ÇOK BEĞENDİ

Yeni stadyum projesini çok beğenen Ali Koç, Aziz Yıldırım'a teşekkür edip süre istedi. Yapılacak projenin büyüklüğünden dolayı planlama yapılması gerektiğini savunan Ali Koç, önümüzdeki dönemde resmi adımları atabilir.





