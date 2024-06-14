SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif! Buzların tamamen eridiğinin kanıtı...

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif! Buzların tamamen eridiğinin kanıtı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.06.2024 08:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kaybeden Aziz Yıldırım, Ali Koç ile canlı yayına çıkmış ve seçim öncesi barışmıştı. Sarı-lacivertli taraftarların çok hoşuna giden bu davranışın ardından Aziz Yıldırım'dan flaş bir hamle geldi.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif! Buzların tamamen eridiğinin kanıtı...

Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki buzlar eriyor. Seçimi kaybetmesine rağmen elindeki projeleri hayata geçirmek isteyen Aziz Yıldırım, Ali Koç'a teklif sundu.

PROJELER ALİ KOÇ'A ULAŞTI

Screenshot_1

En büyük seçim vaadi arasında bulunan stat yenileme projesi için Ali Koç'a raporları yollayan Aziz Yıldırım, stadyumun maliyetini karşılama sözü verdi.

ALİ KOÇ ÇOK BEĞENDİ

Screenshot_2

Yeni stadyum projesini çok beğenen Ali Koç, Aziz Yıldırım'a teşekkür edip süre istedi. Yapılacak projenin büyüklüğünden dolayı planlama yapılması gerektiğini savunan Ali Koç, önümüzdeki dönemde resmi adımları atabilir.

Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taraftarları engelleyen Dzeko'dan flaş paylaşım!Taraftarları engelleyen Dzeko'dan flaş paylaşım!
Nwakaeme yeniden Türkiye'ye dönüyor!Nwakaeme yeniden Türkiye'ye dönüyor!
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi!Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi!
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Ali Koç fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'nin sözleri AK Parti'de gündem oldu! Kurmaylardan açıklama geldi: Erdoğan 'aman ha' diye uyardı

Bahçeli'nin sözleri AK Parti'de gündem oldu! Kurmaylardan açıklama geldi: Erdoğan 'aman ha' diye uyardı

Amedspor ile anlaşmıştı! İmza törenine damga vuran olay

Amedspor ile anlaşmıştı! İmza törenine damga vuran olay

Fenerbahçe Florya'dan alıyor! Çok konuşulacak hamle

Fenerbahçe Florya'dan alıyor! Çok konuşulacak hamle

Sözleşmesi bitmişti! Mert Hakan Yandaş için karar verildi

Sözleşmesi bitmişti! Mert Hakan Yandaş için karar verildi

Mourinho'dan ilk imza! 4 yıllık anlaşma sağlandı

Mourinho'dan ilk imza! 4 yıllık anlaşma sağlandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.