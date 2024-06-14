Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif! Buzların tamamen eridiğinin kanıtı...

Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki buzlar eriyor. Seçimi kaybetmesine rağmen elindeki projeleri hayata geçirmek isteyen Aziz Yıldırım, Ali Koç'a teklif sundu.
En büyük seçim vaadi arasında bulunan stat yenileme projesi için Ali Koç'a raporları yollayan Aziz Yıldırım, stadyumun maliyetini karşılama sözü verdi.
Yeni stadyum projesini çok beğenen Ali Koç, Aziz Yıldırım'a teşekkür edip süre istedi. Yapılacak projenin büyüklüğünden dolayı planlama yapılması gerektiğini savunan Ali Koç, önümüzdeki dönemde resmi adımları atabilir.