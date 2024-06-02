Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yönetimine ültimatom! ''Oyuncu alırsanız oynatmam''

Fenerbahçe'de tüm hızıyla devam eden başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım açıklamalar yapmaya devam ediyor.

"6 SENEDİR BAŞARISIZLIK VAR"

"Neden aday oldum? 6 senedir başarısızlık var. Tamam başarısızlık olabilir ama öyle olaylar olmaya başladı ki kulüp raydan çıktı ve vagon devrilmek üzere. Kulüp başka amaçlarla başka şeylerin peşinde koşuyor."

"ŞAMPİYON YAPAMAZSAM BIRAKACAĞIM"

"Bizim Ali Koç ve yönetimiyle derdimiz yok. Bizim derdimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin eski gücüne kavuşması lazım. Seçilirsem ve birinci yıl şampiyon yapamazsam bırakacağım, söz veriyorum."

"FUTBOLCU ALIRLARSA ONLARLA ÇALIŞMAYACAĞIM"

"Onları uyarıyorum. Kafalarına göre oyuncu transferi yapmasınlar. Seçimi biz kazanırsak hocanın dışında eğer futbolcu alırlarsa onlarla çalışmayacağım. Haberleri olsun."





