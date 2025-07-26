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Aziz Yıldırım'dan Asbaşkan Hamdi Akın'a sert sözler! “Otur sen lan, seni çok kötü yaparım...'' Ortalık fena karıştı!

Eylül ayında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapacak Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı düzenlendi. Eski Başkan Aziz Yıldırım, Ali Koç kürsüde konuşma yaparken, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın’a sert çıkıştı. Yıldırım, “Otur sen lan, seni çok kötü yaparım...'' dedi. Haberin devamı...

Aziz Yıldırım'dan Asbaşkan Hamdi Akın'a sert sözler! “Otur sen lan, seni çok kötü yaparım...'' Ortalık fena karıştı!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu bir hayli gergin geçmeye devam ediyor. Başkan Ali Koç kürsüde seçim ile alakalı konuşma yaparken, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Hamdi Akın’a çok sinirlendi ve sert sözler söyledi. İşte sözleri…

‘‘SENİ ÇOK KÖTÜ YAPARIM!’’

Aziz Yıldırım dan Asbaşkan Hamdi Akın a sert sözler! “Otur sen lan, seni çok kötü yaparım... Ortalık fena karıştı! 1

Aziz Yıldırım, “Otur sen lan, sen 3 Temmuz'da Ankaragücü'yle Trabzonspor adına pazarlık yaptın. Senin konuşmaya hakkın yok. Seni çok kötü yaparım!” ifadelerini kullandı.

‘‘KENDİNE SALDIRTMA’’

Aziz Yıldırım dan Asbaşkan Hamdi Akın a sert sözler! “Otur sen lan, seni çok kötü yaparım... Ortalık fena karıştı! 2

Aziz Yıldırım ile Hamdi Akın arasındaki sözlü atışmalar tüm Divan Kurulu boyunca devam ederken, Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunduğu sürede Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, zaman zaman araya girerek Yıldırım'ın sözlerine itiraz etti.
Konuşma esnasında Hamdi Akın'ın kendisine karışmasına sinirlenen Aziz Yıldırım, "Hamdi bak, beni kendine saldırtma! O niyetle gelmedim! Kendine saldırtma!" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe
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