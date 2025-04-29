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  4. Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklamalar: Zamanı geldiğinde konuşacağım... Fenerbahçe'den jet yanıt geldi!

Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklamalar: Zamanı geldiğinde konuşacağım... Fenerbahçe'den jet yanıt geldi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.04.2025 09:39
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Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım son günlerde en çok konuşulan konulardan olan stat projesine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın bu açıklamasının ardından Fenerbahçe cephesinden de konuyla alakalı cevap niteliğinde bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklamalar: Zamanı geldiğinde konuşacağım... Fenerbahçe'den jet yanıt geldi!

Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da birçok heyecanlı ligde şampiyonluk mücadeleleri sürerken günün önemli karşılaşmalarını sizler için derledik.

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özbağı'nın tepkisinde haklı olduğunu vurgulayan Aziz Yıldırım, "Nihat Özbağı, seçim öncesinde stadyum projesi için kayda değer mesai ve para harcadı. Yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yaptı. Bu proje seçim vaadi olarak sunuldu. Şu andaki yönetimin, bu projeyi anlatırken süreçten hiç bahsetmemesine Nihat Bey'in alınganlık göstermesi doğaldır" dedi.

Aziz Yıldırım yeni stadın borçlanmadan yapması gerektiğini vurgulayarak, "Benim bir alınganlığım yok. Fenerbahçe için keşke stadı hemen yapsalar. Benim düşüncem bu, mutlu olurum. Keşke hemen başlasalar ancak yönetim stadı kendi imkanlarıyla, kaynakları yaratarak ve borca girmeden yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

"ZAMANI GELDİĞİNDE KONUŞACAĞIM"

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Aziz Yıldırım mevcut yönetimin mali konularda yanlış açıklamalar yaptığını belirtti ve "Mali konularda yanlış açıklamalar oluyor, zamanı geldiğinde bu konularda açıklama yapacağım" diyerek sözlerini noktaladı.

FENERBAHÇE'DEN JET YANIT

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Öte yandan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, stat projesiyle ilgili açıklamalara, "Stadın projesi Adnan Aksu isimli mimarın projesidir, benim çizdiğim bir proje değil. Eğer onlar aynı proje olduğunu iddia ediyorlarsa Adnan Aksu ile konuşmaları gerekir ama ilgisi yok. Adnan Aksu bizim stadımızın müellifidir, onun haberi ve isteği olmadan buraya herhangi bir proje yapılamaz" cevabını verdi.

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