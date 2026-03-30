Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye sürpriz başkan önerisi! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe’de seçim rüzgarları sert eserken Aziz Yıldırım’dan ezber bozan bir hamle geldi! "Aday değilim" diyerek tartışmalara son noktayı koyan Yıldırım, camianın önde gelen isimlerine "birleşme" çağrısı yaptı. Murat Ülker ve Ferit Şahenk gibi isimlerin başkanlık için masada olması gerektiğini savunan efsane başkan; "Ben maddi destek de veririm, devletle görüşmelere de gelirim" diyerek elini taşın altına koymaya hazır olduğunu ilan etti. İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri...

Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de yaklaşan seçimli genel kurul öncesi, kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım’dan camiayı sarsacak bir "birlik" çağrısı ve net bir deklarasyon geldi. Gazeteci Murat Zorlu'nun aktardığı bilgilere göre Yıldırım, adaylık kapısını kapatırken sarı-lacivertli kulübün dev isimlerini işaret etti.

İşte Aziz Yıldırım’ın Türk futbolunda taşları yerinden oynatan o çarpıcı açıklamaları...

AZİZ YILDIRIM’DAN TARİHİ ÇAĞRI! "BEN KARIŞMAM..."

Sports Digital kurucu ortağı Murat Zorlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım, kulüp içindeki başkanlık tartışmalarına mesafeli durduğunu ancak güçlü bir yönetim yapısının şart olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Kimin başkan olacağına ben karışmam. Fenerbahçe'de camianın önde gelen isimleri bir araya gelsin" diyerek, kulübün geleceği için ortak bir akıl ve konsensüs oluşması gerektiğini belirtti.

DEV İSİMLERİ İŞARET ETTİ: ÜLKER VE ŞAHENK

Yıldırım’ın açıklamasındaki en dikkat çekici nokta, isim vererek yaptığı çağrı oldu. Murat Ülker ve Ferit Şahenk gibi güçlü figürlerin başkanlık makamı için değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, bu çapta bir yönetimin arkasında duracağını şu sözlerle dile getirdi: "Bunlar arasından bir başkan seçilebilir. Ben maddi destek de veririm, devletle konuşulurken de gelirim. Ama aday değilim."

