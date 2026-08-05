Aziz Yıldırım'dan flaş sosyal medya hamlesi! Savcılığa suç duyurusunda bulundu...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medyada kendisi ve kızı hakkında yapılan paylaşımlara karşı resmi hukuki süreç başlattı. Yıldırım, hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SİSTEMATİK PAYLAŞIMLAR VE TEHDİT İDDİASI

Başsavcılığa sunulan şikayet başvurusunda; Fenerbahçe Kulübü'nün ve Aziz Yıldırım'ın başarısız olması amacıyla sistematik bir şekilde paylaşımlar yapıldığı vurgulandı. Bunun yanı sıra, Yıldırım'ın kızının fotoğrafı kullanılarak hakaret ile tehdit içerikli materyallerin paylaşıldığı ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği belirtildi.

DİVAN KURULUNDA SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda konuya değinen Aziz Yıldırım, yapılan çirkin paylaşımlara karşı yargı yoluna başvuracağını açıkça ifade etmişti. Yıldırım, toplantıdaki açıklamalarının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi dilekçesini teslim etti.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE DEVREDE

Yapılan suç duyurusunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı vakit kaybetmeden inceleme başlattı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat vererek ilgili sosyal medya hesaplarının tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması için düğmeye bastı.