Fenerbahçe-Strum Graz maçı Türkiye'yi ekrana kilitledi! TV100 reytinglerde zirve oturdu

Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz’ı evinde ağırladı. Mücadelede sarı-lacivertli ekip, Avusturya temsilcisini Talisca ve Greenwood'un golleriyle 2-0 mağlup ederek tur kapısını araladı. Nefes kesen maç reytinglere de damgasını vurdu.

TV100 REYTİNGLERDE ZİRVEDE

Fenerbahçe- Sturm Graz maçının yayıncısı olan TV100; TOTAL, AB ve ABC reyting ölçümlerinin tamamında zirvede yer aldı. TV100 haber kanallarının yanı sıra, Kanal D, Star TV, Show TV, Now TV, TRT 1 ve TV8 gibi kanalları da geride bıraktı.

GREENWOOD KADIKÖY’E ‘MERHABA’ DEDİ

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında ilk gol 10. dakikada Anderson Talisca’dan geldi. Temsilcimizin yeni transferi Mason Greenwood ise 45. dakikada attığı golle sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

90 dakika boyunca güçlü bir oyun sergileyen Kanarya, evinde tur kapısını araladı.

Fenerbahçe, 3.Ön Eleme Turu rövanş maçı da şifresiz olarak yayınlanacak. Eşleşmenin rövanşı, 11 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da Avusturya'da oynanacak.