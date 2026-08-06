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Transfer krizi soruşturmaya dönüştü! Burhan Can Terzi için harekete geçildi

Galatasaray, Musiala iddiaları nedeniyle gazeteci Burhan Can Terzi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştu. Terzi hakkında soruşturma başlatılması yönünde talimat verildi.

Transfer krizi soruşturmaya dönüştü! Burhan Can Terzi için harekete geçildi
Melih Kadir Yılmaz

Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi, sarı kırmızılı ekibin Bayern Münih'ten Jamal Musiala'yı transfer edeceğini öne sürdü. Terzi'nin bu haberi kısa sürede gündem olurken, Galatasaray'dan açıklama geldi ve haber yalanlandı.

GALATASARAY SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Galatasaray'dan gelen yalanlamaya rağmen konuyla ilgili olarak benzer haberler yapmaya devam eden Burhan Can Terzi için Galatasaray harekete geçti ve suç duyurusunda bulundu.

BURHAN CAN TERZİ İÇİN SORUŞTURMA TALİMATI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, gazeteci Burhan Can Terzi hakkında Galatasaray'ın transfere ilişkin, tekzip yayımlanmasına rağmen gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunmaya devam ederek, kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuru sonrası, soruşturma işlemleri konusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne talimat verildi.

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galatasaray
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