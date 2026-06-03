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Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye Luis Suarez için büyük sitem! Fenerbahçe'de polemikler büyüdü

Fenerbahçe'de Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştığını resmen açıklarken, Aziz Yıldırım'dan sitem dolu açıklama geldi. Yıldırım, "Oyuncular başkan adaylarıyla değil sonunda kulüple imzalamak zorundadır" diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.

Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye Luis Suarez için büyük sitem! Fenerbahçe'de polemikler büyüdü
Burak Kavuncu

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, diğer aday Hakan Safi’nin Luis Suarez transferindeki prim pazarlıklarını açık açık anlatmasına çok sert tepki gösterdi.

AZİZ YILDIRIM’DAN HAKAN SAFİ’NİN SUAREZ İTİRAFLARINA SERT TEPKİ! "OYUNCULAR ADAYLARLA DEĞİL KULÜPLE İMZALAR!"

Aziz Yıldırım dan Hakan Safi ye Luis Suarez için büyük sitem! Fenerbahçe de polemikler büyüdü 1

Fenerbahçe’de pazar günü yapılacak tarihi başkanlık seçimi öncesi sinirler gerildi, adaylar arasındaki transfer savaşı sert bir polemiğe dönüştü. Başkan adayı Hakan Safi’nin, el sıkıştıklarını iddia ettiği Portekiz gol kralı Luís Suarez ile yaptığı hat-trick, derbi ve şampiyonluk primlerini kapsayan detaylı pazarlıkları canlı yayında tek tek anlatması, efsane başkan Aziz Yıldırım’ın sert tepkisine neden oldu.

"BUNU SEÇİM MALZEMESİ YAPMAYACAĞIZ"

Aziz Yıldırım dan Hakan Safi ye Luis Suarez için büyük sitem! Fenerbahçe de polemikler büyüdü 2

Hakan Safi’nin transferi bir seçim kozu olarak kullanmasını ve kulübün mali detaylarını bu şekilde ortaya dökmesini eleştiren Aziz Yıldırım, isim vermeden adeta yaylım ateşi açtı. Yıldırım, şahısların değil kulübün kurumsal kimliğinin esas olduğunu belirterek, "Fenerbahçe için her türlü fedakarlığı yapacağız. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları getireceğiz ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Oyuncular başkan adaylarıyla değil sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir." ifadelerini kullandı.

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"BİZ O FUTBOLCUYA ÇUBUKLUYU GİYDİRİRİZ, GÜCÜMÜZ YETER!"

Aziz Yıldırım dan Hakan Safi ye Luis Suarez için büyük sitem! Fenerbahçe de polemikler büyüdü 3

Fenerbahçe’nin transfer gücünün ve büyüklüğünün bir adayın vadettiği primlerden çok daha üstte olduğunu vurgulayan Yıldırım, geçmişteki transfer başarılarına gönderme yaparak gövde gösterisi yaptı. Yıldırım, "Bizim hedefimiz net; Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her futbolcuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluyu giydirir, sahaya çıkartırız. Bizim gücümüz buna fazlasıyla yetecektir." dedi.

HEDEF 1 MİLYAR DOLAR GELİR! "PAZAR GÜNÜ MEŞALEYİ YAKALIM"

Aziz Yıldırım dan Hakan Safi ye Luis Suarez için büyük sitem! Fenerbahçe de polemikler büyüdü 4

Harcama yaparken kulübün geleceğini de düşünmek zorunda olduklarını ve ayakları yere basan projeler ürettiklerini belirten efsane başkan, ekonomik hedefini de ilk kez bu kadar net paylaştı:

"Gelir getirecek birçok proje hazırladık. Kulübümüze 1 milyar dolar gelir hedefi koyduk, çalışmalara başladık. Pazar günü vereceğiniz her oy, şampiyonluk yürüyüşümüzün bir meşalesi olacak. Kırgınlıkları bir kenara bırakıp Fenerbahçe'yi hep birlikte layık olduğu yere taşıyalım diyoruz. Büyük zaferleri, şampiyonlukları yeniden yaşayalım."

"CEVAP VEREMEDİNİZ AZİZ YILDIRIM"

Aziz Yıldırım dan Hakan Safi ye Luis Suarez için büyük sitem! Fenerbahçe de polemikler büyüdü 5

Aziz Yıldırım'ın tepkisine kayıtsız kalmayan Hakan Safi ise canlı yayında, "22 Mayıs ve 28 Mayıs'ta paylaştığınız stadyum görsellerinde ciddi farklılıklar var. 6 günde stadyumu 20 derece çevirmişsiniz, 20 güne 45 derece çevirmezsiniz inşallah. 'Limit aşarsak gelirimizin yarısı kadar UEFA'dan ceza yeriz' dediniz, bunun böyle olmadığını ifade ettik, cevap veremediniz. 2024'te 'Fenerbahçe'nin camia evlatlarıyla kaybedecek vakti yok' dediniz, doğrudur yanlıştır, bugün tam tersini söylüyorsunuz. Bazı yönetici adaylarınız var, ısrarla 'Galatasaray'ın 4 senelik şampiyonluk serisini biz bitirdik' diyorlar. 98 Şubat ayında lider takım devraldınız, 4 yıllık serinin 3'ünde siz başkandınız. Bunu da hatırlatmamız gerekiyor. 'Ben yaptım, yine yaparım' diyorsunuz. Başkanlık döneminizin son 4 senesinde yine şampiyonluk yok. 'Hakan Safi'nin yöneticilik süresinde şampiyonluk yok' diyorsunuz. Başkanlık öncesinde siz de 90/91'de 91/92'de yöneticiydiniz, şampiyonluğunuz yok. Arşiv yalan söylemez. Yöneticilik başka şampiyonluk başka." ifadelerini kullandı.

"HANGİSİ DOĞRU SAYIN BAŞKAN HANGİSİ"

Aziz Yıldırım dan Hakan Safi ye Luis Suarez için büyük sitem! Fenerbahçe de polemikler büyüdü 6

Hakan Safi: "Sayın Aziz Yıldırım, 21 Mayıs'ta '1 sene için geliyorum' dediniz. 4 gün sonra, 'öylesine söylüyorum ya' diye çevirdiniz. 8 Haziran 2024'te 'Benim için bitti, benim artık Fenerbahçe'de bir şey olma şansım yok' dediniz. 2 sene sonra yeniden aday oldunuz. 1 sene önce 'Vizyon 2035' toplantıları yaptınız, 'Gençler aday olsun' dediniz, bırakın gençleri siz aday oldunuz. Son Divan Kurulu'nda 'O bu gelmesin, gençler aday olsun' dediniz, tekrar aday oldunuz. Birkaç hafta önce 'önce şampiyonluk sonra stadyum' dediniz, sonra 'büyütülmüş stadyumda kupa kaldıracağız' diye tersini söylediniz. Dün ise 'Stadyumu Maltepe'ye taşımak gerekebilir' diyorsunuz. Hangisi doğru Sayın Başkan hangisi? Hangisine inansın taraftar?"

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seçim Aziz Yıldırım Sporting CP Luis Suarez fenerbahçe Hakan Safi
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