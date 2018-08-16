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Aziz Yıldırım'dan Hulusi Belgü için suç duyurusu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.08.2018 16:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün eski yöneticilerden Hulusi Belgü hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Aziz Yıldırım'dan Hulusi Belgü için suç duyurusu

Aziz Yıldırım, Hulusi Belgü'nün sosyal medya hesabından kendisine yönelik sözleri ve iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır her fırsatta şahsımı ve bulunduğum makamı, Fenerbahçe ve Fenerbahçe yönetimini yıpratmak pahasına yalan yanlış bilgilerle karalayan, özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü Haziran 2018 Genel Kurulu'nun ardından da, sahip olduğu çirkin üslubunu suç unsuru taşıyan ifadelerle birlikte sürdürmekten geri durmayan Hulusi Belgü isimli şahıs, kendi sosyal medya hesabından dün yine şahsımla alakalı son derece yakışıksız ve yalan dolu ifadeler kullanırken, bu kez de FETÖ'yü aklama yolunu tercih etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nde FETÖ yapılanması ile ilgili en net tespitleri, en önce ortaya koyan, bu sebeple maddi manevi bedel ödeyen ve mücadelesini sonuna kadar korkusuzca sürdüren biri olarak, ilgili şahsın salt "Aziz Yıldırım Nefreti" ile izah edilemeyecek olan paylaşımlarının değerlendirmesini kamuoyuna bırakırken, söz konusu şahısla ilgili bugün itibarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum."

Hulusi Belgü

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