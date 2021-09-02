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Aziz Yıldırım’dan Kocaelispor’a büyük jest

02.09.2021 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor, Aziz Yıldırım’a olan 1.5 milyon Dolar borcun, 1 milyon Dolar olarak faizsiz ve 1 yıl ertelemeli ödeneceğini duyurdu.

Aziz Yıldırım’dan Kocaelispor’a büyük jest

Kocaelispor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aziz Yıldırım’a olan borcun faizsiz ve bir yıl ertelemeli olarak ödeneceği ifade edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım Kocaelispor’un ekonomik sıkıntıları olduğu dönemde kulübe yaklaşık 1.5 milyon Dolar borç verdi. Ancak söz konusu borç uzun süre ödenemeyince yasal faiz ve icra masrafları ile güncel borç tutarı 26 milyon TL’ye yükseldi. Aziz Yıldırım ve Kocaelispor tarafları yaptıkları görüşmelerde söz konusu borç 1 milyon dolara indirildi. Ayrıca söz konusu borcun 1 yıl ertelemeli ve faizsiz olarak Aziz Yıldırım’a ödeneceği öğrenildi.

Kocaelispor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2002 yılından bugüne kadar süregelen ve camiamızın yakinen bildiği Aziz Yıldırım’a kulübümüzün 1.5 milyon Dolar borcu bulunmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada yasal faiz ve icra masrafları ile birlikte güncel borç tutarı 26 milyon TL civarındadır. Aziz Yıldırım ile bir üredir yaptığımız görüşmeler neticesinde, bugün ilgili rakam 1 Milyon Dolar olarak belirlenmiş olup bu tutar 1 yıl ertelemeli olarak faizsiz bir şekilde Sayın Aziz Yıldırıma ödenecektir. Bu süreçte anlaşma kolaylığı sağlayan Aziz Yıldırım’a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, Kocaeli Milletvekilimiz Saffet Sancaklı’ya ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Kocaelispor
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