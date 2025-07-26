Aziz Yıldırım'dan kongrede olay sözler! "612 milyon Euro borç bıraktıysam şerefsizim!"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin Genel Kurulu'nda konuştu. Gergin geçen kongrede camiaya seslenen Aziz Yıldırım flaş ifadeler kullandı.

"DURSUN ÖZBEK'E SİNEK İKİLİ DEDİM"

"Ali Bey bana söylüyor, 'Galatasaray'a bir şey demiyor' diye. Başkanlarına 'sinek ikili' dedim, daha ne diyeyim ya? Cevap veremediler! Ses çıkaramadılar!"

"HAMDİ AKIN'A OLAY SÖZLER"

Konuşma esnasında Hamdi Akın'ın kendisine karışmasına sinirlenen Aziz Yıldırım, "Hamdi bak, beni kendine saldırtma! O niyetle gelmedim! Kendine saldırtma!" dedi.

"BIRAKTIYSAM ŞEREFSİZİM!"

"Ben 612 Milyon € borç bırakmışsam şerefsizim, bırakmamışsam onu söyleyenler şerefsiz!"

"GALATASARAY'IN 10 SENE GERİSİNDEYİZ"

"Galatasaray'ın Fenerbahçe olarak 10 sene gerideyiz. Ali Koç ve ekibi beni ibra etmedi. Ben, 2 sene ibra edilmemiş eski başkan olarak gezdim, bunun utancını yaşadım. Kim yaptı burayı, burada oturuyorsunuz. Kim yaptı burayı! Nasıl kulüp yaptı ya, bırak kulübü, ben yaptım ben! Bırak geç! Parayı ben verdim yaptım ya, bırak Allah aşkına."

"SEÇİM CAMİAYA ZARAR VERECEK"

"Eylül’de yapılacak seçim bu camiaya zarar verecek. Siz kazansanız da, başkası kazansa da fark etmez; bu camia yara alacak. Transferleri ve her şeyi siz yapıyorsunuz, sorumluluk da sizin olması lazım. Tekrar gözden geçirin; bunu büyük bir tavsiye olarak söylüyorum."