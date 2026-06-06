Aziz Yıldırım'dan kongrede ses getirecek vaat! "Messi ise Messi, Ronaldo ise Ronaldo..."

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da kürsüye çıkarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

"ŞAMPİYONLUK ŞARKILARINI BU STADYUMDA YENİDEN SÖYLEYECEĞİZ"

"Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım! Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Uzun bir konuşma yaparak yormayacağım. Şampiyonluk şarkılarını bu stadyumda söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına erişen bu ulu çınarın altında bir ömür geçirdik beraber. Aramızda kardeşlerim diye hitap edeceğim Fenerbahçeliler var, aramızda evladım diyebileceğim genç Fenerbahçeliler var, az olsa da ağabeyim ablalarım var."

"EN ZOR GÜNLERDE YANIMDA FENERBAHÇELİLER VARDI"

"Kendimi anlatmak haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz birçok sevinci mutluluğu beraber yaşadık. Birçok acıyı beraber yaşadık. Her şey unutulur ama zor günde yanınızda kim vardı, bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardı, Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurdu, uyanık olan sizdiniz. Herkes uyuşmuşken ayağa kalkan siz oldunuz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana millete ihanet edenlerin karşısında sizler dimdik durdunuz. Bu şeref önce ve daima size aittir."

"BENİ AZİZ YILDIRIM YAPAN SİZLERSİNİZ"

"Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan sizlersiniz, Fenerbahçe'dir. Sadece 20 yıl başkanlık boyunca onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına milletine adamış, gözü pek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım'ı büyük yapan da benimle tek yürek, tek bilek mücadele veren sizlersiniz."

"FENERBAHÇELİLER'E ÖDENMEMİŞ BİR BORCUM VAR"

"Diyorlar ki 'bu yaşında neden aday oluyor', onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır onlar bilmiyor, anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgi ve bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçeliler'e ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçeliler verdi."

"MÜCADELE ADAMI OLMAMI SAĞLAYAN FENERBAHÇE'DİR"

"Beni mücadele adamı yapan Fenerbahçeliler'dir. Kardeşin duymaz, el oğlu duyar denen zamanda sizler kardeşimdiniz, mahkeme kapılarında, hapishanelerde hiç yalnız kalmadım, milyonlarca Fenerbahçe yanımdaydı."

"BU SEVGİYİ VE VEFAYI UNUTMAM MÜMKÜN DEĞİL"

"Benim Fenerbahçeliler'e borcum var, kardeşimin bile hatırlamadığı, benim bile unuttuğum bir doğum gününde hapishane duvarlarının arkasında şarkılarla, tezahüratlarla doğum günümü kutlayan Fenerbahçeliler'i nasıl unutabilirim. Bu tribünleri sevgiyle dolduran Fenerbahçeli 50 bin kadını nasıl unutabilirim. Bu sevgi, bu vefa unutulabilir mi!"

"FENERBAHÇE'NİN HAKKINI YİYENLERLE MÜCADELE ETMEYE GELİYORUZ"

"Vatana millete devlete ihanet eden hain şebekeye karşı, herkesten önce, askerden polisten devletten de önce meydan okuyan dimdik direnen, asla boyun eğmeyen Fenerbahçe'ye borcum var. Ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, boynunu bükenlerle, onların hak ettiği gibi mücadele etmek için geliyorum."

"6-0'I DA 4-0'I DA..."

"6-0'ı bu adam yaptı burada, 6-0'ı. 4-0'ı burada yaptı. Gitti, onların sahasında 2-1 yendi, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlarıyla, siz sallayın sallayın. Size gülüyorum. Gülüyorum! Neyse..."

"FENERBAHÇE'NİN ALAMAYACAĞI FUTBOLCU VE HOCA YOKTUR"

"Hangi futbolcuyu ve hocayı getireceksiniz diye soruyorlar. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı futbolcu ve hoca yoktur."

"MESSİ DE GEREKİRSE GELİR, RONALDO DA"

"Messi lazım ise Messi, Ronaldo lazım ise Ronaldo gelir. Çünkü en büyük Fenerbahçe'dir!"

"FUTBOLCU İSMİ SAYARAK İTİBAR KAZANMAYA ÇALIŞMAYIZ"

"Gerçekçi olmak zorundayız. Futbolcu ismi sayarak itibar kazanmak bize yakışmaz. Kimseye de yakıştıramıyorum."