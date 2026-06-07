Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral'a ret! Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen ve tansiyonun zaman zaman oldukça yükseldiği olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı sürerken, başkan adayı Aziz Yıldırım cephesinden transfer gündemini sarsacak çok net bir açıklama geldi. Yıldırım, rakibi Hakan Safi'nin büyük ses getiren transfer vaatlerinden biri olan Merih Demiral ismini kesin bir dille çizdi.

"MERİH DEMİRAL'I ALMAM!"

HT Spor ekranlarında canlı yayına katılan başkan adayı Aziz Yıldırım, seçimi kazanıp göreve gelmesi halinde diğer aday Hakan Safi'nin anlaştığı ve kulübe kazandıracağını açıkladığı futbolcuları transfer edip etmeyeceği yönündeki kritik soruya yanıt verdi.

Sunucunun, Safi'nin anlaştığı isimlerden biri olan A Milli Takımımızın başarılı savunmacısı Merih Demiral'ı hatırlatması üzerine Aziz Yıldırım hiç düşünmeden son derece net bir ifadeyle "Almam" cevabını verdi. Yıldırım'ın canlı yayındaki bu kesin ve kestirip atan tavrı, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

HAKAN SAFİ NE DEMİŞTİ?

Hakan Safi, geçtiğimiz günlerde Merih Demiral ile el sıkıştığını duyururken iddialı ifadeler kullanmıştı. Safi, milli yıldızla arasındaki diyalogu şu sözlerle aktarmıştı:

"İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek! Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim."

Hakan Safi'nin bu resmi açıklamasının hemen ardından, Merih Demiral'ın Suudi Arabistan'daki kulübü Al-Ahli'nin de milli futbolcuyu sosyal medya hesaplarından paylaşması dikkat çekmiş ve transferin bittiği şeklinde yorumlanmıştı. Aziz Yıldırım'ın bu net vetosu, seçimin sonucuna göre Kadıköy'de bambaşka bir transfer stratejisi izleneceğinin en büyük kanıtı oldu.