SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral'a ret! Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, rakibi Hakan Safi'nin anlaştığı milli stoper Merih Demiral'ı canlı yayında veto ederek kapıları kapattı.

Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral'a ret! Canlı yayında açıkladı
Emre Şen

Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen ve tansiyonun zaman zaman oldukça yükseldiği olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı sürerken, başkan adayı Aziz Yıldırım cephesinden transfer gündemini sarsacak çok net bir açıklama geldi. Yıldırım, rakibi Hakan Safi'nin büyük ses getiren transfer vaatlerinden biri olan Merih Demiral ismini kesin bir dille çizdi.

"MERİH DEMİRAL'I ALMAM!"

HT Spor ekranlarında canlı yayına katılan başkan adayı Aziz Yıldırım, seçimi kazanıp göreve gelmesi halinde diğer aday Hakan Safi'nin anlaştığı ve kulübe kazandıracağını açıkladığı futbolcuları transfer edip etmeyeceği yönündeki kritik soruya yanıt verdi.

Sunucunun, Safi'nin anlaştığı isimlerden biri olan A Milli Takımımızın başarılı savunmacısı Merih Demiral'ı hatırlatması üzerine Aziz Yıldırım hiç düşünmeden son derece net bir ifadeyle "Almam" cevabını verdi. Yıldırım'ın canlı yayındaki bu kesin ve kestirip atan tavrı, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

HAKAN SAFİ NE DEMİŞTİ?

Hakan Safi, geçtiğimiz günlerde Merih Demiral ile el sıkıştığını duyururken iddialı ifadeler kullanmıştı. Safi, milli yıldızla arasındaki diyalogu şu sözlerle aktarmıştı:

"İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek! Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim."

Hakan Safi'nin bu resmi açıklamasının hemen ardından, Merih Demiral'ın Suudi Arabistan'daki kulübü Al-Ahli'nin de milli futbolcuyu sosyal medya hesaplarından paylaşması dikkat çekmiş ve transferin bittiği şeklinde yorumlanmıştı. Aziz Yıldırım'ın bu net vetosu, seçimin sonucuna göre Kadıköy'de bambaşka bir transfer stratejisi izleneceğinin en büyük kanıtı oldu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı! Ortalık alev alev yanıyorHakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı! Ortalık alev alev yanıyor
Bizim Çocuklar, Venezuela’yı 2-1’lik skorla mağlup etti!Bizim Çocuklar, Venezuela’yı 2-1’lik skorla mağlup etti!
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Merih Demiral fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kastamonu'da deniz 10 dakika boyunca kabardı: İşte o anlar

Kastamonu'da deniz 10 dakika boyunca kabardı: İşte o anlar

Galatasaray'ın listesindeydi! Rakibine yumruk attı, kırmızı kartla oyundan atıldı

Galatasaray'ın listesindeydi! Rakibine yumruk attı, kırmızı kartla oyundan atıldı

Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı

Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı

Bakan Kurum TOKİ açık satış kampanyasının detaylarını anlattı

Bakan Kurum TOKİ açık satış kampanyasının detaylarını anlattı

İslam Memiş'ten altında sert dalga uyarısı

İslam Memiş'ten altında sert dalga uyarısı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.