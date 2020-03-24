Aziz Yıldırım'dan Real Madrid'e taziye mesajı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Real Madrid'in efsane başkanı Lorenzo Sanz için taziye mesajı yolladı.

Aziz Yıldırım, başkanlığı döneminde çok iyi arkadaşlık kurup iletişim sağladığı Sanz için hem İspanyol kulübüne hem de ailesine şu mesajları gönderdi:

"Real Madrid'in başarılı başkanı ve çok iyi dostum olan Sayın Lorenzo Sanz'ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Başsağlığı mesajımı Sanz ailesi ve Real Madrid kulübüne iletir, saygılar sunarım."

TRANSFERDE TÜRKİYE DETAYI

Lorenzo Sanz'ın Türk futboluyla ilişkisi de çok iyiydi. 1995-2000 yılları arasında Real Madrid'de başkanlık yapan İspanyol futbol adamı; ülkemizle alakalı yaptığı transferlerle öne çıktı.

BALİÇ'İ 16 MİLYON EUROYA ALDI

Fenerbahçe'den 1999 yılında Elvir Baliç'i 16 milyon euroya Real Madrid'e getiren Sanz, Geremi'yi de aynı dönem 5 milyon euroya Gençlerbirliği'nden transfer etmişti.

Beşiktaş'ın teknik direktör John Benjamin Toshack'ı da takımın başına getiren Sanz, 2005 yılında Fenerbahçe'ye gelecek olan Nicolas Anelka'yı da aynı sezonda renklerine katmıştı.

Lorenzo Sanz, Türk kulüplerine tam 22 milyon euro kazandırdı.



