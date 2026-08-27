Aziz Yıldırım'dan Şampiyonlar Ligi hediyesi! Kazanır kazanmaz transfer: İstanbul'a geldi

Bu sezon yaptığı transferlerle ses getiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemesinin hemen ardından bir isimle daha anlaşma sağladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-Lacivertliler Fransız ekibi Nice'de forma giyen 22 yaşındaki savunmacı Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Habere göre; Oppong transfer sürecindeki son aşamayı tamamlamak üzere İstanbul'a geliyor. Ganalı futbolcunun yanı sıra menajerinin de İstanbul'a geleceği öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Kojo Peprah Oppong ve menajeri, İstanbul'a ulaştıktan sonra sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerin ardından transfer sürecinin tamamlanması ve oyuncunun Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.