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Beşiktaş'tan bir transfer daha! Siyah-Beyazlılar Ernest Poku’yu resmen açıkladı

Beşiktaş, 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu Ernest Poku’nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda Bayer Leverkusen ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Siyah-Beyazlılar Ernest Poku’yu resmen açıkladı
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen forması terleten 22 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Ernest Poku'yu satın alma opsiyonlu olmak üzere kiraladığını açıkladı.

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Poku’nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu transferi hususunda Bayer 04 Leverkusen ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 45 resmi maça çıkan Poku, 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş tan bir transfer daha! Siyah-Beyazlılar Ernest Poku’yu resmen açıkladı 1

Beşiktaş tan bir transfer daha! Siyah-Beyazlılar Ernest Poku’yu resmen açıkladı 2

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