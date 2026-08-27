Beşiktaş'tan bir transfer daha! Siyah-Beyazlılar Ernest Poku’yu resmen açıkladı

Beşiktaş, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen forması terleten 22 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Ernest Poku'yu satın alma opsiyonlu olmak üzere kiraladığını açıkladı.

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Poku’nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu transferi hususunda Bayer 04 Leverkusen ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 45 resmi maça çıkan Poku, 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.