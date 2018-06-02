Aziz Yıldırım'dan sessizlik ricası

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Stadı’nda yapılan seçimli genel kurula giriş yaptı. Tribünlerden tezahüratlarla yönetim kurulu kürsüsüne ilerleyen Yıldırım, stadın yanında bulunan okulda sınav yapılmasından dolayı tribünlere sessiz olmasını rica etti.

