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Aziz Yıldırım'dan sessizlik ricası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.06.2018 11:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Stadın’da yapılan seçimli genel kurula geldi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Stadı’nda yapılan seçimli genel kurula giriş yaptı. Tribünlerden tezahüratlarla yönetim kurulu kürsüsüne ilerleyen Yıldırım, stadın yanında bulunan okulda sınav yapılmasından dolayı tribünlere sessiz olmasını rica etti.

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