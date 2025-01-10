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Aziz Yıldırım’dan Sürpriz ziyaret! Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile bir araya geldi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.01.2025 18:03
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nu ziyaret etti.

Aziz Yıldırım’dan Sürpriz ziyaret! Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile bir araya geldi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün divan kurulu çalışma ofisine ziyarette bulunarak Başkan Şekip Mosturoğlu ile bir araya geldi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sosya medya hesabından yaptığı açıklamada, "Efsane Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım bugün Divan Kurulu çalışma ofisimizi ziyaret etti. Kendisine nazik ziyaretleri için şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe
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