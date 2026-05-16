Aziz Yıldırım'dan tarihi itiraf! İlk kez söyledi: "Şampiyon yapıp bırakacağım!"

Fenerbahçe'de yaklaşan seçimli olağan genel kurul öncesi başkan adaylığını ilan eden Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camiada deprem etkisi yaratacak çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, kulübe bağlı akreditasyonlu dernek başkanları toplantısında açıklamalar yaptı.

"HER ŞEY ADALETLİ DAĞITILACAK"

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, "Bu kadar kalabalık dernek olduğunu bilmiyordum. Bizim zamanımızda 100 civarıydı 175 dernek olmuş. Biz seçilirsek hep beraber bir araya geleceğiz, stadın kapasitesinden, bilet dağıtımlarına kadar her şey adaletli dağılacak. Biz geldiğimiz zaman derneklere kulübe destek anlamında zorlama ve baskı yapmayacağız. Her şey gönül esaslı olacak." dedi.

AZİZ YILDIRIM'DAN TARİHİ İTİRAF! "ŞAMPİYON YAPIP SEZON SONUNDA BIRAKACAĞIM!"

Fenerbahçe’de yaklaşan seçimli olağan genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, gündemi sarsacak bir kararı ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Seçilmesi halinde üç yıllık görev süresini tamamlamayacağını belirten Yıldırım, "Şampiyon olsak da sezon sonunda bırakacağım. İlk kez söylüyorum, üç sene kesinlikle devam etmeyeceğim" diyerek kulübü şampiyon yaptıktan sonra görevi genç yönetime devredeceğini ilan etti.

"20 SENEYE FENERBAHÇELİ BULAMAZSINIZ"

"Eğer bu sene şampiyon olamazsak geleceğimiz tehlikede. Bunu her yerde ifade ediyorum. Biz geleceğimizi kaybedemeyiz. 20 sene sonra Fenerbahçeli bulamazsınız haberiniz olsun. İyi oyuncular alacağız takımı şampiyon yapacağız. 22'sinde açıklamalar yapacağım"

"HER ŞEYE KARIŞACAĞIM!"

"Şimdi 'Başkan her şeye karışıyor' diyeceksiniz. Karışacağım, her işin başında duracağım. Karışmasak sonuçlar hüsran oluyor. Biz gerektiğinde soyunma odasında, Samandıra'da her şeye müdahil olacağız. Biz şampiyon yapacağız."

"STADYUMUN BÜYÜTÜLMESİ..."

"Stadın büyütülmesi ile ilgili izinleri alacağız. Nihat Özbağ ve Barış Göktürk çalışmaları yapacak. Ben başlarında olacağım."

"BEN ASLINDA ADAY OLMAYACAKTIM"

Başkanlık düşüncesinin aslında olmadığını ve geçen yıl genç adayların önünü açmak için çabaladığını dile getiren Yıldırım, adaylık sürecinin perde arkasını şu sözlerle özetledi...

“Ben başkan olmayı düşünmüyordum, aday da olmayacaktım. Geçen sene imzalar toplanınca da gençleri teşvik ettim, genç adaylar çıksın istedim. Ama maalesef geçtiğimiz yıl bu olmadı. Şimdi bu yıl neden aday oldum? Görüyorum ki güçlü bir tecrübe ile yeni, genç ve güçlü bir yönetimin kurulması gerekiyor.”

"ÖYLE BİR TAKIM KURACAĞIM Kİ AÇIK ARA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Fenerbahçe taraftarına iddialı bir transfer ve şampiyonluk sözü veren Aziz Yıldırım, kadro mühendisliği için de tarih verdi. Güçlü bir kadro kuracaklarını belirten tecrübeli futbol adamı, "İyi oyuncular alacağız. Bu takımı şampiyon yapacağız. Öyle bir takım kuracağım ki, açık ara şampiyon olacağız. 22 Mayıs'ta çok önemli açıklamalar yapacağım" diyerek transfer ateşini yaktı.

"TFF VE HAKEMLER KOLAY İŞ, MÜCADELEYİ EN İYİ BEN BİLİRİM"

Ligdeki rekabet ortamı ve kulis arkasındaki tartışmalara da değinen Yıldırım, saha dışı faktörlerle mücadele konusunda kendine olan güvenini vurguladı. "Yapı" iddialarına göndermede bulunan Yıldırım, "Bu mücadelenin nasıl yapılacağını en iyi bilen benim. Yapı, şu, bu deniyor... Öbür tarafta bir örgüt vardı, güçlü olan o kısımdı. TFF, hakemler... Onlar kolay iş" ifadelerini kullandı.

"1 MİLYON ÜYE" PROJESİ GERİ DÖNÜYOR

Geçmiş dönemdeki en büyük hayallerinden biri olan projeye de sahip çıkan Yıldırım, "1 Milyon Üye kampanyasında çok üye olmasıyla seçimi kaybettin diyorlar. Seçimi kaybetmem önemli değil ki, benim Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili bir düşüncem vardı. Seçildiğim anda bu projeyi tekrar ele alacağım" diyerek vizyoner projelerine kaldığı yerden devam edeceğinin mesajını verdi.

