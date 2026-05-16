Fatih Tekke istedi! Yönetim tarihi rekoru kırdı! Ernest Muçi'nin bonservisi alınıyor

Trabzonspor, Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi’nin sözleşmesindeki 8.5 milyon euro + KDV’lik satın alma opsiyonunun tamamını ödeme kararı aldı.

TRABZONSPOR TARİHİNİN EN PAHALI İMZASI: ERNEST MUÇI’NİN BONSERVİSİ ALINIYOR!

Trabzonspor, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Arnavut yıldız Ernest Muçi'nin geleceğini netleştirdi. Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Fatih Tekke’nin de kadroda tutulmasını ısrarla istediği 25 yaşındaki ofansif orta sahanın satın alma opsiyonunu eksiksiz kullanma kararı aldı. Beşiktaş ile yapılan pazarlıkların ardından Karadeniz devi, Muçi'nin bonservisi için sözleşmedeki şartları aynen yerine getirecek.

ÖDEME PLANI BELLİ OLDU! 5 TAKSİTLE REKOR BONSERVİS

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Arnavut on numaranın kalıcı transferi için Beşiktaş'a satın alma opsiyonu bedeli olan 8.5 milyon euro + KDV ödemesi yapacak. Siyah-beyazlı kulüple varılan mutabakata göre bu bonservis bedeli 5 taksit halinde ödenecek. Sezon başında ödenen 1 milyon euroluk kiralama bedeli de eklendiğinde, Ernest Muçi'nin Trabzonspor'a toplam transfer maliyeti tam 9.5 milyon euroya ulaşacak. Bu rakam, Muçi’yi Trabzonspor kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu konumuna getirecek.

FATİH TEKKE TRANSFERİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş ile oynanan kritik karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada bu hamlenin sinyallerini aslında çok önceden vermişti. Başarılı çalıştırıcı, Arnavut yıldızın takımdaki geleceğine dair yöneltilen soruya, "Muçi'yle ilgili fikrimi kulübe de kendisine de ilettim. Muçi bulunduğu dönem itibariyla çok faydalı oldu, iyi şeyler yaptı. Muçi'nin olmasını istemek noktasında soru işareti yok. Ekonomik olarak sıkıntı olabilir ama bizim istediğimiz yönde olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanarak yönetime raporunu sunduğunu belirtmişti.

FIRTINA GİBİ ESTİ: 34 MAÇTA 24 GOLE DİREKT KATKI

Bordo-mavili yönetimin bu dev bütçeli yatırımı yapmasındaki en büyük etken, Ernest Muçi'nin saha içinde sergilediği göz kamaştırıcı performans oldu. Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda toplam 34 resmi müsabakaya çıkan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, bu maçlarda 15 gol atıp, 9 da asist yaparak tam 24 gole direkt katkı sağladı ve takımın skor yükünü sırtladı.